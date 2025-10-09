Pe pagina sa de Facebook, Vlad Petreanu a postat o imagine cu sticla de apă, cumpărată din Aeroportul Otopeni, pentru care a scos din buzunar 16,50 de lei, alături de bonul fiscal.

„La Otopeni. Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei p-o apă. M-am îngrijorat degeaba. E 16.50. #dezamăgit”, a spus el în postarea publicată pe pagina de Facebook.

Ca o comparație, potrivit webshow.ro, un litru de benzină costă azi, 9 octombrie, 7,43 lei/litru. Așadar, doi litri de benzină costă 14,86 lei, deci mai puțin față de o sticlă de apă de 500 ml din aeroport.

În acest context, zeci de persoane au reacționat la postare și unii dintre ei au spus că la aparatele vending, sticlele de apă sunt mai ieftine.

„Sunt aparate vending care au preț mai ok. Dacă ai vrut să te servească cineva, ai plătit suplimentar”, se arată într-un comentariu lăsat la postarea lui Vlad Petreanu.

Prețul apei îmbuteliate în spațiile cu opțiuni limitate pentru consumatori ar putea fi plafonat la 3 lei pentru sticla de 500 ml, conform unui proiect analizat de publicația Profit.ro. Această măsură vizează aeroporturile, gările, autogările, stațiile de metrou și porturile, unde în prezent prețurile sunt de aproximativ trei ori mai mari.





