În bucătării se află diverse electrocasnice care facilitează treburile casnice

Bucătăriile s-au transformat în ultimul deceniu. Din ce în ce mai mult, ele au început să includă diverse electrocasnice care facilitează treburile casnice: airfryer, mașină de spălat vase, aparat de cafea cu capsule etc.

Aceste dispozitive fac, fără îndoială, ca activitățile zilnice să fie mult mai ușoare și mai comode. Totuși, creșterea numărului de electrocasnice implică un risc important: supraîncărcarea sistemului electric, care poate provoca scurtcircuite, deteriorarea aparatelor sau chiar incendii.

Unul dintre aparatele care se poate aprinde cel mai ușor este prăjitorul de pâine, care funcționează cu rezistențe electrice ce ating temperaturi foarte ridicate pentru a prăji pâinea. Din acest motiv, este extrem de recomandat să fie deconectat după utilizare.

Problema majoră apare atunci când, după folosire, rămân multe firimituri în interior. Acestea continuă să se încălzească și, în anumite cazuri, se pot aprinde din cauza căldurii rezistențelor. De asemenea, un defect al aparatului poate provoca un incendiu.

Experții au oferit câteva sfaturi

  • Curățarea regulată pentru a elimina resturile de pâine. Majoritatea prăjitoarelor au un tava detașabilă pentru firimituri.
  • Înainte de folosire, verifică cablurile de alimentare și componentele aparatului.
  • Așază prăjitorul pe o suprafață stabilă și neinflamabilă, departe de materiale precum șorțuri sau hârtie.
  • Alege prăjitoare cu funcție de oprire automată sau temporizator pentru a reduce riscul de supraîncălzire.
Ce să faci în caz de incendiu

Dacă prăjitorul se aprinde, iată ce trebuie să faci în caz de incendiu:

  1. Deconectează imediat aparatul pentru a tăia sursa de energie;
  2. Nu turna apă peste prăjitor, deoarece poate agrava focul sau provoca electrocutare;
  3. Dacă focul este mic, acoperă-l cu un capac de metal sau un prosop umed pentru a reduce oxigenul și a stinge flăcările;
  4. Dacă focul scapă de control, evacuează zona și sună imediat la serviciile de urgență.
