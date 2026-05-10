Horoscop Berbec – 11 mai 2026:

Te poate cuprinde o neliniște pe care nu o vei înțelege, dar ar fi bine să nu o respingi pentru că poate îndemna să cercetezi cauzele ei.

Horoscop Taur – 11 mai 2026:

Situația este mult prea volatilă pentru gustul tău, dar știi și tu că toate au rostul lor și vei descoperi sensul în care evoluează.

Horoscop Gemeni – 11 mai 2026:

Este dificil de înfruntat senzația de instabilitate pe care o vei trăi astăzi pentru că are legătură cu locul și rolul tău în viață.

Horoscop Rac – 11 mai 2026:

Ar fi bine să te pregătești pentru o zi în care planurile tale de viitor vor fi puse la îndoială. Probabil va trebui să creionezi altele.

Horoscop Leu – 11 mai 2026:

Te vezi nevoit să te întrebi dacă mai există ceva de valoare în anumite preocupări de-ale tale. S-ar putea descoperi că unele dintre ele ar trebui abandonate.

Horoscop Fecioară – 11 mai 2026:

Ar fi bine să-ți stăpânești emoțiile și gândurile negre, chiar dacă situația pare să evolueze într-un sens foarte neplăcut.

Horoscop Balanță – 11 mai 2026:

Valul schimbării ar putea deveni atât de puternic, în special pe plan profesional, încât să-ți inspire teamă.

Horoscop Scorpion – 11 mai 2026:

Atmosfera generală este destul de întunecată, nu e nevoie să vii și tu cu gândurile negre pe care le tot strângi.

Horoscop Săgetător – 11 mai 2026:

Apar semnale care indică o anumită instabilitate în relația de cuplu, care te poate îngrijora. Nu este obligatoriu să aibă legătură cu tine.

Horoscop Capricorn – 11 mai 2026:

S-ar putea să te surprindă noutățile de la muncă. Acestea sugerează un grad de instabilitate pe care îți este greu să îl suporți.

Horoscop Vărsător – 11 mai 2026:

Acolo unde vezi obstacole, s-ar putea să existe oportunități. De tine depinde cum le vei interpreta.

Horoscop Pești – 11 mai 2026:

Neliniștea acestei zile te-ar putea îndemna să pui la îndoială multe lucruri bune din viața ta, în special pe cele legate de familie, casă, mediul intim.

