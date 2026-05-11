Anunțul făcut de Adi Sînă după 11 ani de căsnicie cu Anca Serea. Adevărul despre familia lor.„Complicat, nu o să mint”

„Complicat, nu o să mint. Nu prea avem timp doar pentru noi doi, dar încercăm să ne facem datoria de părinți și, în același timp, să rămânem și un cuplu, nu doar «mama și tata». Important este să ne reconectăm, să vorbim, să râdem, să fim și noi doi, nu doar în formula de familie mare.

Anca e o femeie foarte frumoasă, care atrage privirile fără să facă vreun efort special. Între noi a existat, încă de la început, o atracție care ne-a ținut aproape peste ani. Referitor la copertă, cred și eu că este una dintre cele mai hot poze pe care le-am făcut vreodată.

Nu voi uita niciodată momentul în care am realizat shootingul, a fost o experiență intensă și frumoasă, iar rezultatul a vorbit de la sine. Ce iubesc acum la ea, după atâția ani? Faptul că este autentică, că are un suflet cald și că, dincolo de toate, reușește să fie și partener, și mamă, și prietenă”, a spus Adi Sînă pentru revista VIVA!

Chiar dacă timpul lor este limitat, Adi și Anca reușesc să petreacă timp de calitate împreună, chiar dacă nu suficient.

„Reușim. Mai rar decât ne-am dori, dar reușim. E un exercițiu permanent de echilibru. Avem grijă ca, din când în când, să ne «furăm» timp doar pentru noi – fie că e o cină, o plimbare sau o scurtă călătorie”, a mai spus interpretul.

Întrebat cum se descurcă acasă cu 6 copii, Adi spune că soția lui nu trăiește după reguli, iar el încearcă să îi urmeze exemplul.

„La noi nu există reguli scrise pe frigider. Anca e o femeie care nu prea trăiește după reguli rigide, iar eu încerc să învăț asta de la ea, chiar dacă uneori îmi e mai greu, pentru că eu sunt mai structurat. Avem, desigur, niște limite și principii, dar ne lăsăm mult ghidați și de intuiție, și de dinamica fiecărei zile. Anca e, cu siguranță, mai relaxată. Eu sunt mai strict. Așa că, de multe ori, ea e «good cop», iar eu sunt «bad cop». Dar cred că echilibrul dintre noi doi funcționează bine și pentru copii.

