Context

Într-o intervenție la Gândul, pe 29 aprilie, George Simion a vorbit (min. 22:06) despre cheltuielile cu aparatul bugetar, despre care spune că Ilie Bolojan nu le-a redus în 2025.

„Domnul Bolojan avea un program reformator generos. Nu a făcut nimic din ceea ce și-a propus. (…) A promis ca va reduce cheltuielile aparatului bugetar. Cheltuim la fel de mult în 2025 cât s-a cheltuit în 2024, an electoral, cu aparatul bugetar, în condițiile în care pensiile au fost înghețate.

Dacă am fi văzut lucruri concrete, lucruri pe care domnul Bolojan le-a promis în campanie… și culmea el a fost la guvernare și putea să le realizeze. 300 de parlamentari, noi le-am enumarat (…)”.

De precizat este că Ilie Bolojan ocupă fotoliul de prim-ministru din 23 iunie 2025. Deci, este responsabil doar pentru a doua jumătate a anului pe care îl compară George Simion.

Ce verificăm

Cheltuielile cu aparatul bugetar în mandatul lui Bolojan.

Verificare

Cheltuielile cu aparatul bugetar sunt practic cheltuielile de funcționare a statului, care pot fi împărțite în două categorii: cheltuielile cu personalul și cheltuielile cu bunurile și serviciile.

Cheltuieli de personal

Cheltuielile cu personalul sunt salarii, indemnizații pentru salariații de la stat, sporuri, stimulente și alte drepturi salariale în bani.

Conform execuțiilor bugetare publicate de Ministerul Finanțelor, în 2024 cheltuielile statului cu personalul au fost de 164,6 miliarde de lei și în 2025 suma a fost de 167,7 miliarde de lei.

Sumele, ca valoare nominală, sunt asemănătoare. Însă, în timp, din cauza inflației, puterea de cumpărare a leului a scăzut și cu aceeași sumă cumperi mai puțin de la un an la altul.

Suma din 2024, ajustată la inflația din 2025, este de 180,5 miliarde de lei. Asta ne arată că prețurile au crescut considerabil și că statul ar fi avut nevoie de mai mulți bani în 2025 ca să cheltuie cum a făcut-o în 2024.

Ca procent din PIB, în 2024, cheltuielile de personal au fost de 9,3%, cu un punct mai mari decât anul precedent. În 2025, acestea au fost 8,8% din PIB, cu 0,6% mai puțin decât în 2024 – deci mai mici.

Conform notei Ministerului Finanțelor, pentru că statul a tăiat din sporurile unor bugetari și a impus limite la salarii, din iulie 2025 s-a cheltuit cu aproape jumătate de miliard de lei mai puțin, pe lună, față de 2024.

Ca parte din bugetul general consolidat, cheltuielile de personal din 2024 au fost de 22,6%, iar în 2025 au fost de 20,7%.

Toate aceste cifre, comparate la valoarea reală – nu nominală – ne arată că statul a cheltuit, de fapt, mai puțini bani cu aparatul bugetar.

Înghețarea pensiilor și salariilor bugetarilor

Menținerea cheltuielilor cu personalul la acest nivel reprezintă o scădere a cheltuielilor și din perspectiva măsurilor impuse anul trecut prin așa-zisa „ordonanță trenuleț” (OUG 156/2024), intrată în vigoare din 31 decembrie 2024. Aceasta a prevăzut înghețarea salariilor brute și sporurilor de la stat la nivelul înregistrat în noiembrie 2024.

Dacă acele măsuri nu ar fi fost impuse, automat cheltuielile ar fi fost mai mari.

George Simion mai menționează și pensiile înghețate, însă acestea nu fac parte din cheltuielile cu aparatul bugetar. Ele intră sub categoria asistență socială.

Prin aceeași ordonanță de la finalul lui 2024 au fost înghețate și pensiile la nivelul din noiembrie 2024 – adică nu s-au mai indexat cu inflația în 2025. În execuția bugetară vedem că în 2024 cheltuielile cu asistența socială au fost de 12,7% din PIB, iar în 2025 această sumă a fost de 13,1% din PIB. În timp ce cheltuielile la stat au scăzut, cele cu pensiile au crescut puțin ca procent din PIB.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Tot din execuțiile bugetare de la Ministerul Finanțelor vedem că cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 93,6 miliarde de lei în 2024 (+21,4% față de anul precedent) și de 100,6 miliarde de lei în 2025 (în creștere cu 7,8%).

Ajustată la inflație, suma din 2024 ar fi de 102,6 miliarde de lei.

Ca procent din PIB, în ambii ani, cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 5,3%. Ca parte din bugetul general consolidat, în 2024 aceste cheltuieli au fost de 12,88% și în 2025 de 12,44%.

Concluzie: Declarația lui George Simion este trunchiată. Deși nu sunt diferențe foarte mari între sumele nominale de la un an la altul, când luăm în calcul impactul inflației și procentul din PIB, situația se schimbă.

