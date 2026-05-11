Frig, ploi și vijelii până joi

Informarea meteorologică este valabilă de luni, de la ora 12.00, până joi, la ora 10.00, și vizează instabilitate atmosferică, cantităţi de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitaţii mixte în zona montană înaltă.

„În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a ţării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15-30 l/mp şi izolat de peste 40-50 l/mp. Local şi temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45-50 km/h”, au arătat meteorologii.

Marţi, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul şi în nord-vestul ţării, iar miercuri şi în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, vor fi precipitaţii mixte.

Cod galben de vreme severă în jumătate de țară

Totodată, a fost emis un cod galben privind instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, intensificări ale vântului, valabilă de luni, de la ora 13.00, până marţi, la ora 14.00, în județele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi parţial în judeţele Buzău, Covasna, Braşov şi Sibiu.

„În Banat, Crişana, Oltenia, Maramureş, vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Munteniei şi local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50-70 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15-25 l/mp şi izolat de 30-40 l/mp”, arată avertizarea ANM.

Cod galben de averse, vijelii şi grindină, în Banat, Crişana, Oltenia, Maramureş, vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Munteniei şi la munte. Sursa foto: ANM

Cum va fi vremea în București

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de luni vremea va fi uşor mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate seara şi noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40-45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12… 14 grade Celsius.

Marţi, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza şi noaptea, când vor fi averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi posibil vijelii (rafale în general de 45-50 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 10… 12 grade Celsius.

Miercuri, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere şi vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 8… 9 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 45-50 km/h.

DSU: „Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor”

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis o serie de recomandări pentru populație, după avertizările de vreme rea ale ANM.

„Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro; Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări; În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt; Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere; Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile; Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora; Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale; În caz de urgență, apelați numărul unic 112”, a transmis DSU.

Ieri, Oane Păduraru, meteorolog ANM, a anunțat că un val de aer rece va cuprinde toată țara și că situația se va ameliora din punct de vedere termic abia spre finalul săptămânii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE