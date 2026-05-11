Arestarea românului în cazul uciderii lui Khalid, la Anvers, a provocat izbucnirea violențelor în cartier, sute de locuitori au cerut vineri seară dreptate după acest atac mortal cu cuțitul, iar acum unii români se tem de răzbunare.

🇧🇪 🇲🇦 FLASH | Tensions à #Anvers en #Belgique après le #meurtre au couteau dun jeune marocain par un jeune roumain, dans le quartier belge de Kiel. Cet événement a provoqué #émeutes et affrontements avec la police belge. pic.twitter.com/5C7SrxRnX3 — La Revue Afrique (@larevueafrique) May 10, 2026

Românul, suspect și pentru un jaf înaintea crimei

Românul arestat pentru crimă se ascundea într-un apartament situat deasupra unui supermarket de pe Sint-Bernardsesteenweg, în cartierul Kiel din Anvers.

Anchetatorii încearcă să stabilească rolul exact pe care l-a avut în atacul mortal produs în noaptea precedentă.

Joi noapte, în jurul orei 01:00, Khalid E.H., un locuitor din Hoboken, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit înjunghiat în piept la doar 200 de metri distanță de acel loc.

Transportat în stare critică la Spitalul Universitar din Anvers (UZA), marocanul a murit ulterior. Chiar înaintea tragediei, un martor l-a auzit strigând: „Vere, ajută-mă!”.

Acest atac mortal a făcut, de altfel, și o a doua victimă. Kristof Aerts, purtător de cuvânt al Parchetului, a precizat că un tânăr de 23 de ani s-a prezentat la poliție la scurt timp după incident. Acesta a declarat că a fost jefuit și înjunghiat în fesă.

Arestarea românului, însă, a degenerat în haos. Intervenția poliției a fost transmisă în direct pe rețele sociale precum TikTok, și 500-600 de oameni s-au adunat rapid în fața imobilului.

Mulțimea a izbucnit în furie după ce a înțeles că descinderea avea legătură cu moartea lui Khalid.

Locuitorii au aruncat cu obiecte în polițiști, strigând că vor dreptate. Wouter Bruyns, purtător de cuvânt al poliției, a confirmat că au avut loc confruntări și altercații fizice.

Echipe de mediere și polițiști de proximitate au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a calma situația și a dispersa mulțimea.

Românii din Belgia se tem de răzbunare

În acest timp, pe o pagina de Facebook a românilor din Wortel, Belgia, apare o postare în care oamenii se arată îngrijorați și se tem de răzbunare.

„Un caz șocant în Antwerpen (Anvers). Un bărbat marocan de 30 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în piept, iar un alt tânăr de 23 de ani a fost rănit. Incidentul a avut loc în zona Kiel/Hoboken, iar anchetatorii tratează cazul ca posibil „roofmoord”, omor în timpul unui jaf.

Autoritățile au arestat un suspect român de 25 de ani, iar vestea a provocat multă tensiune în comunitate. Sute de persoane au ieșit pe străzile din Kiel pentru a cere dreptate pentru victimă.

Din păcate, pe rețelele sociale au început deja să apară comentarii și reacții îngrijorătoare împotriva românilor. Mulți oameni se tem că fapta unei persoane ar putea provoca ură sau răzbunare asupra unei întregi comunități, ceea ce nu este corect.

O crimă trebuie pedepsită conform legii, indiferent de naționalitate, iar oamenii nevinovați nu trebuie judecați pentru faptele altcuiva”, se arată în postare.

