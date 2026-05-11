Ploi torențiale, grindină și risc de inundații în mai multe zone

De astăzi, începând cu vest, vremea se va răci treptat în majoritatea regiunilor.

Oane Păduraru, meteorolog ANM, a explicat într-o intervenție la Antena 3 CNN, că un val de aer rece va cuprinde toată țara. „Treptat, cam toată țara va avea parte atât de manifestări de instabilitate atmosferică, dar mai ales de scădere a valorilor de temperatură”.

Începând de luni, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, în special în Banat, Crișana, Maramureș, zona Transilvaniei, dar și în partea de sud a teritoriului, în zona Olteniei, a Munteniei, unde sunt așteptate cantități de apă mai însemnate, în intervale scurte de timp.

„Vorbim de caracterul de torențialitate al averselor. Se pot acumula 15-20 de l/m2, iar izolat chiar 25-30 de l/m2. Ne așteptăm și la descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și nu sunt excluse nici căderile de grindină”, a avertizat Oana Păduraru.

Vreme rece toată săptămâna, lapoviță și ninsori la munte

Meteorologul ANM a mai precizat că toată săptămâna va rămâne cu o vreme destul de instabilă în aproape toate zonele țării, dar va interveni și o răcire a vremii, cu maxime, luni, între 17-26 de grade.

„Treptat pe măsură ce ne apropiem de zilele de marți, dar mai ales miercuri, răcirea vremii va cuprinde toate zonele țării și vorbim chiar de temperaturi sub cele specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele se vor încadra între 10-20 de grade”, a transmis Păduraru.

Potrivit meteorologului ANM, minimele termice rămân destul de ridicate. Acestea se vor încadra în mare parte din țară între 9-12 grade Celsius, însă, spre mijlocul săptămânii, tendința este ca valorile să scadă mult, în special în zonele depresionare, unde ne apropiem de pragul de îngheț. Tendința este să apară din nou bruma, un fenomen periculos pentru această perioadă din an.

La munte, tot în aceste zile cu vreme rece, la altitudini mari, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și pe creste, chiar trecător, și de ninsoare.

Situația se va ameliora din punct de vedere termic abia spre finalul săptămânii viitoare.

