AUR îl vrea pe Călin Georgescu premier

Până acum, AUR nu a anunțat oficial că dorește suspendarea președintelui Nicușor Dan. George Simion a spus doar că partidul lui îşi poate asuma o guvernare, dar numai dacă propunerea Călin Georgescu premier va fi acceptată de președinte și apoi votată de Parlament.

„Dacă vom reveni la ordinea constituţională şi democratică, primul partid al ţării (n.red. – PSD) trebuie să desemneze un premier. Să vedem dacă poate întruni o majoritate. După care vine rândul AUR, care nu va susţine un premier PSD, să desemneze un premier. Ne putem asuma o guvernare în condiţiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcţia de premier va fi acceptată şi, bineînţeles, urmându-şi făgaşul constituţional, întruneşte numărul necesar de voturi în Parlament, respectiv 233”, a explicat Simion pe 5 mai.

AUR amenință că îl suspendă pe Nicușor Dan, dacă nu îi cheamă la negocieri. Cum poate fi suspendat președintele României
Nicușor Dan și George Simion au fost adversari în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025. Dan a obținut 53,6% din voturi, iar Simion 46,4%. Prin urmare, Dan a devenit președintele României. Foto: Profimedia

„Atâta timp cât noi nu vom fi convocaţi, nu vom fi invitaţi de către preşedintele României la consultările reale, la găsirea unei soluţii pentru ieşirea din criză, noi mai departe nu vom merge. Nu vom fi idioţi utili. Nu ne vom duce la nişte consultări formale, ca să mimeze Nicuşor Dan respectarea Constituţiei, la fel cum a mimat nişte alegeri”, a completat Simion.

Reamintim că George Simion a devenit președinte unic al AUR în martie 2022, iar în noiembrie 2025 a câștigat al doilea mandat, cu 991 de voturi pentru şi numai 17 contra. Simion a fost însă singurul candidat.

Cum poate fi suspendat președintele României?

Răspunsul este dat la Articolul 95 din Constituţie, care spune că acest lucru este posibil numai dacă șeful statului comite „fapte grave”. Totuși, legea nu precizează care sunt acele fapte grave.

Mai exact, propunerea de suspendare a președintelui României poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor. Parlamentul sesizează apoi CCR pentru a primi un aviz consultativ cu privire la „faptele grave” care încalcă Constituția. Avizul CCR poate fi pozitiv sau negativ, dar nu influențează demersul parlamentar, pentru că nu are caracter obligatoriu. Apoi, dacă suspendarea este aprobată, în maximum 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui. Iar la referendum oamenii votează dacă sunt de acord sau nu cu demiterea președintelui suspendat.

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui”, scrie în Constituție, la Art. 95.

Pe 29 aprilie, președintele Nicușor Dan a spus că nu se teme de suspendare pentru că el consideră că nu a încălcat Constituţia.

Traian Băsescu, singurul președinte suspendat. Și asta de două ori

După Revoluție, un singur președinte a fost suspendat de Parlament, este vorba despre Traian Băsescu.

Prima suspendare din funcţie s-a petrecut în aprilie 2007, pe fondul conflictului dintre Traian Băsescu și premierul de atunci, Călin Popescu Tăriceanu. Demersul a fost inițiat de PSD și votat în Parlament cu 322 de voturi. Băsescu a rămas însă în funcție pentru că poporul l-a votat masiv la referendum. Mai exact, 74% dintre votanți s-au opus demiterii.

În iulie 2012, Băsescu a fost suspendat a doua oară de Parlament, cu 256 de voturi pentru. Inițiativa a aparținut USL, adică alianței PSD-PNL. Băsescu a rămas totuși în funcție pentru că, deși peste 85% dintre oameni au votat la referendum demiterea sa, Curtea Constituțională a invalidat referendumul. Motivul a fost că nu s-a îndeplinit pragul de prezență de 50% plus unu din numărul alegătorilor înscriși pe liste. Mai exact, prezența la vot a fost de 46%.

SOS, primul partid care a anunțat că demarează procedura de suspendare a președintelui după căderea Guvernului Bolojan

Pe 5 mai, Parlamentul l-a demis pe premierul Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte. Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași seară, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”.

Deocamdată, la Cotroceni au avut loc numai discuții informale, la care au participat doar președinții partidelor care au format fosta coaliție: Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

Primul partid care a anunțat că demarează procedura de suspendare este SOS, condus de Diana Șoșoacă. Aceasta a anunțat pe 7 mai că va începe procedura legală, susținând că Nicușor Dan „adânceşte criza politică şi economică şi sfidează interesul naţional”. „Partidul S.O.S. România anunţă că iniţiază procedura politică şi constituţională pentru destituirea lui Nicuşor Dan din funcţia de preşedinte al României. S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ţinută captivă de un regim care ignoră voinţa poporului, adânceşte criza politică şi economică şi sfidează interesul naţional”, a transmis Șoșoacă pe Facebook.

