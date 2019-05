Dezvoltat de Pak Kin Wong, profesor de inginerie biomedicală şi mecanică, instrumentul utilizează o micro-tehnologie specială pentru a capta celulele bacteriene, care pot fi apoi observate graţie unui microscop electronic. Dispozitivul a fost descris pe larg într-un articol publicat luni în revista ştiinţifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), arată AFP și Agerpres.

Această tehnică permite medicilor să afle în doar 30 de minute dacă o bacterie este prezentă în eşantionul studiat şi să depisteze sensibilitatea acesteia la tratamentele medicale, expunând tulpina bacteriană la anumite medicamente pentru a îi observa rezistenţa. Dacă bacteria este rezistentă, atunci antibioticele nu vor avea efect.

În perioada actuală, aceste analize durează între trei şi cinci zile în laboratoare.

„În prezent, medicii prescriu antibiotice chiar dacă bacteriile nu sunt prezente. Aceasta este o supra-prescriere”, a explicat Pak Kin Wong.

„Infecţiile urinare reprezintă infecţiile bacteriene cele mai comune. Totuşi, peste 75% dintre probele de urină trimise la laboratoarele de microbiologie clinice sunt negative. Infirmând sau confirmând cu rapiditate prezenţa bacteriilor în concentraţii clinice pertinente, vom ameliora considerabil îngrijirile medicale oferite pacienţilor”, a adăugat acelaşi specialist.

Pe lângă capacitatea de a detecta prezenţa unei bacterii, noul instrument poate să demareze şi procedura de determinare a tipului acesteia, observând forma celulelor sale.

Însă el nu permite specialiştilor „să vadă despre ce fel de bacterie este vorba”, a explicat coautorul studiului. „Lucrăm acum la o abordare moleculară complementară pentru a putea să clasificăm bacteriile”.

Echipa sa a depus documentele necesare pentru obţinerea unui brevet provizoriu, iar noul dispozitiv, ale cărui dimensiuni ar putea fi reduse în viitor pentru a putea fi utilizat în spitale şi cabinete medicale, ar putea fi disponibil pe piaţă peste trei ani.

