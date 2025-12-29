Nivelul de umplere la barajul Paltinu este de aproape 54%

ANAR susține că lucrările trebuie să continue și avertizează că se pregătește o „intervenție majoră” pe termen mediu, pentru „exploatarea sigură și sustenabilă a barajului”.

Instituția a precizat într-un comunicat că duminică, 28 decembrie, au fost efectuate noi intervenții tehnice la baraj pentru stabilizarea și readucerea sistemului de alimentare cu apă în parametri optimi.

Astfel, „au fost repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiții strict controlate”. De asemenea, evacuarea controlată a apei către lacul de acumulare Voila a fost realizată doar după ce turbiditatea a scăzut sub pragul admis.

„Evacuarea controlată către lacul de acumulare Voila a fost inițiată numai după scăderea turbidității sub pragul de 700–800 NTU, după aproximativ 2–3 ore, fiind menținut un debit constant de 4–4,5 mc/s până la refacerea rezervei din barajul Voila”, a transmis Apele Române.

Potrivit unei postări făcute pe LinkedIn, coeficientul de umplere al acumulării Paltinu era de 53,94%, echivalentul unui volum de 27,781 milioane de metri cubi. Acest volum este „suficient pentru necesarul de apă pe termen mediu și lung”, menționează ANAR, subliniind că, la o lună de la debutul crizei apei în Prahova, sistemul se află într-o stare de normalitate operațională.

Lucrările continuă, fiind anunțată și o intervenție majoră

Apele Române avertizează că această etapă nu reprezintă finalul intervențiilor. Este anunțată și o „intervenție majoră”.

„Etapele următoare – continuarea lucrărilor și măsuri de prevenție: creșterea capacităților de stocare, rezervoare și bazine suplimentare, foraje de puțuri, remedieri ale infrastructurii. Pregătirea unei intervenții majore pe termen mediu, inclusiv repunerea în funcțiune a echipamentelor golirii de fund, pentru exploatarea sigură și sustenabilă a barajului”, se mai arată în comunicat.

Instituția precizează că barajul Paltinu rămâne o construcție strategică pentru județul Prahova, cu rol multiplu: alimentare cu apă, producere de energie și protecție împotriva inundațiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE