Știri Externe Aproape 10.000 de restaurante din New York și-au amenajat locuri în aer liber. Gradul de ocupare e de 23% față de anul trecut De Anamaria Nedelcoff,

Aproape 10.000 de restaurante și-au amenajat locuri în aer liber în New York. Se luptă să rămână în viață până când clienții vor avea voie să ia masa în interior, relatează The New York Times.