Cum a apărut problema

Totul a început în 2017, când guvernul francez a decis să schimbe modul în care sunt înmatriculate mașinile. Sistemul național, cunoscut drept SIV, a fost digitalizat pentru a simplifica procedurile și pentru a reduce timpul de așteptare pentru documentele auto.

În urma reformei, aproximativ 2.000 de funcționari care se ocupau de aceste operațiuni au fost mutați către alte activități. În același timp, dealerii auto și anumite firme private au primit acces direct la registrul electronic pentru a putea emite documente de înmatriculare pentru clienți.

Ideea era ca procedurile să devină mai rapide și mai simple. În practică însă, sistemul s-a bazat în mare parte pe buna-credință a operatorilor, iar controalele au fost limitate.

Aproape 300 de companii fantomă

Potrivit Curții de Conturi din Franța, această breșă a fost exploatată rapid de intermediari care au creat firme fictive pentru a obține acces la sistemul oficial de înmatriculare.

Odată intrați în platformă, aceștia puteau introduce sau modifica datele vehiculelor contra cost.

În total, aproape 300 de astfel de companii ar fi funcționat ani la rând fără verificări serioase din partea autorităților.

Prin acest mecanism ar fi fost înmatriculate ilegal aproximativ un milion de mașini în ultimii nouă ani.

Documente care păreau perfect reale

Pentru poliție, problema era greu de depistat. Documentele prezentate de șoferi arătau complet legitime, însă atunci când autoritățile încercau să verifice mașina sau proprietarul în sistem, informațiile nu mai puteau fi găsite.

Breșa a fost folosită pentru mai multe tipuri de fraude. Unele persoane au evitat plata taxelor de mediu, altele au modificat rezultatele inspecțiilor tehnice sau au ascuns identitatea reală a proprietarilor anteriori ai vehiculelor.

Pierderi uriașe pentru stat

Impactul financiar este semnificativ. Potrivit raportului Curții de Conturi din Franța, statul a pierdut sume uriașe din taxe și amenzi care nu au mai putut fi recuperate.

„Numai pentru anii 2022-2024, prejudiciul financiar a fost de 550 de milioane de euro, reprezentând neîncasarea taxelor de înmatriculare și a amenzilor pentru depășirea vitezei și parcarea ilegală”, se arată în raportul instituției.

În total, auditorii au identificat aproximativ 30 de tipuri diferite de fraude legate de sistemul de înmatriculare.

Mașini folosite inclusiv de rețele criminale

Autoritățile avertizează că problema nu este doar una financiară.

Breșa din sistem a permis și reînmatricularea unor vehicule furate sau folosirea mașinilor de către rețele infracționale. Unele dintre aceste vehicule au fost implicate în operațiuni de trafic de droguri pe autostrăzi, unde sunt greu de urmărit atunci când identitatea proprietarului nu poate fi verificată în baza de date oficială.

