Monarhia din Golf a promovat în ultimii ani reforme sociale menite să ofere o imagine mai liberală lumii și tinerilor din țară, însă conservatorismul religios și represiunea politică sunt în continuare persistente.

„Controlăm produsele care sunt contrare credinței musulmane și moralității publice și care prezintă culorile homosexualității, țintind către generația mai tânără”, a declarat un oficial din Ministerul Comerțului, în cadrul unui reportaj al postului guvernamental Al-Ekhbariya, difuzat marți seara.

Articolele vizate includ fundițe, fuste, pălării și truse multicolore, conform imaginilor postului de televiziune.

Homosexualitatea este o infracțiune capitală în Arabia Saudită, cunoscută pentru interpretarea strictă a legii islamice Sharia.

În aprilie, regatul a declarat că le-a cerut celor de la Disney să elimine „referențele LGBTQ” din filmul Marvel „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, însă a fost refuzat de compania americană, iar lansarea nu a mai avut loc în țară.