Pesticide peste limitele legale în ardeii exportați din Turcia

Verificările efectuate asupra lotului de ardei verzi din Turcia au scos la iveală prezența a două reziduuri de pesticide. Este vorba despre acetamiprid și siflumetofen, substanțe utilizate în agricultură pentru combaterea insectelor și acarienilor.

Analizele de laborator au indicat o concentrație de 0,286 mg/kg de acetamiprid, în condițiile în care limita maximă admisă este de 0,09 mg/kg. Astfel, nivelul detectat a fost de peste trei ori mai mare decât cel permis de legislația europeană.

Cea mai gravă depășire a fost însă înregistrată în cazul siflumetofenului. Probele au relevat o concentrație de 0,303 mg/kg, comparativ cu limita legală de doar 0,01 mg/kg. Practic, pesticidul a fost prezent într-o cantitate de aproximativ 30 de ori mai mare decât nivelul acceptat.

Transportul a fost distrus înainte să ajungă pe piața europeană

În urma rezultatelor, autoritățile de control au decis respingerea transportului și distrugerea întregii cantități de ardei, pentru a împiedica introducerea produselor neconforme pe piața europeană.

Lotul era destinat consumatorilor din Uniunea Europeană.

Potrivit registrelor oficiale ale Ministerului Agriculturii și Pădurilor din Turcia, siflumetofenul este autorizat pentru utilizare la culturi precum roșii de seră, vinete de seră, căpșuni cultivate în spații protejate și mere.

În schimb, nu există autorizație pentru folosirea acestei substanțe la cultura de ardei.

Siflumetofenul este un acaricid de generație nouă, utilizat în special pentru combaterea păianjenului roșu și a altor specii de acarieni care afectează culturile agricole.

Acetamipridul, analizat atent de autoritățile europene

A doua substanță identificată, acetamipridul, face parte din grupa insecticidelor neonicotinoide.

În ultimii ani, această categorie de pesticide a intrat în atenția autorităților europene din cauza potențialelor efecte asupra sănătății și mediului.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) reevaluează în prezent valorile toxicologice de referință pentru acetamiprid, cercetând inclusiv posibile efecte asupra dezvoltării sistemului nervos.

Specialiștii atrag atenția că riscurile asociate reziduurilor de pesticide depind de mai mulți factori, inclusiv frecvența consumului, durata expunerii și categoria de vârstă a consumatorului.

Cu toate acestea, depășirea limitelor maxime de reziduuri stabilite de legislația Uniunii Europene înseamnă automat că produsul nu îndeplinește criteriile de siguranță alimentară și nu poate fi comercializat.