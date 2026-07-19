Odihna de duminică devine negociabilă

Venerata „Sonntagsruhe” din Germania, adică „odihna de duminică”, a devenit subiectul unei dezbateri aprinse, în contextul în care guvernul caută soluții pentru a revitaliza economia.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat recent un plan amplu de reforme economice, care include revizuiri fiscale, reducerea birocrației și ajustări în cheltuielile sociale.

Potrivit The Telegraph, comercianții cer extinderea acestor reforme și la interdicția tradițională de a face comerț duminica, o măsură ce lasă străzile comerciale germane pustii o dată pe săptămână. „Germania are nevoie de reforme pentru a-și sprijini economia„, declară Timo Weber, directorul lanțului de magazine KaDeWe.

O tradiție de aproape 150 de ani, în fața schimbării

Oficial, interdicția de a face comerț duminica își are rădăcinile în constituția Republicii de la Weimar din 1919, care stipula că duminicile și zilele de sărbătoare trebuie „protejate prin lege ca zile de odihnă și înălțare spirituală”. Această prevedere a fost preluată și în actuala constituție germană.

În timp ce în alte țări europene, chiar și în cele mai religioase, magazinele pot funcționa parțial duminica, în Germania doar cafenelele, restaurantele și stațiile de benzină au voie să fie deschise, cu excepția cazurilor de sărbători locale. Pe străzile orașelor germane domnește încă liniștea pe care Twain o observa în secolul al XIX-lea.

Cu toate acestea, sondaje recente realizate de INSA și YouGov în iulie 2026 arată că doar jumătate dintre germani mai sprijină interdicția, semn că atașamentul față de „Sonntagsruhe” s-a mai domolit în timp.

Argumente pro și contra

Propunerea lui Merz, care vizează prelungirea programului de funcționare al brutăriilor și cofetăriilor duminica de la trei la opt ore și creșterea timpului de funcționare al bibliotecilor publice de la trei la șase ore, a reaprins discuțiile.

Bisericile și organizațiile sociale susțin că odihna de duminică protejează coeziunea socială și oferă un răgaz de la presiunile comerciale.

Pe de altă parte, retailerii argumentează că obiceiurile de consum s-au schimbat. „Oamenii fac cumpărături online duminica oricum, așa că tranzacțiile au loc, doar că sunt realizate din alte țări„, spune Nils Busch-Petersen, președintele Asociației Comercianților din Berlin-Brandenburg.

„Mii de angajați din Polonia lucrează duminica pentru a menține iluzia germanilor că au o zi liberă„, adaugă acesta.

Mai mult, magazinele mari susțin că shopping-ul de duminică este perceput ca o activitate de relaxare, similară unei vizite la muzeu, cinema sau stadion. „Când deschidem duminica, concurenții noștri principali sunt restaurantele italiene, meciurile de fotbal sau Netflix-ul, nu alte magazine”, explică Weber.

Sindicatele își exprimă însă îngrijorarea că relaxarea interdicției ar putea duce la exploatarea angajaților, obligându-i să lucreze în condiții mai puțin favorabile.

Retailerii contracarează, subliniind că legislația muncii din Germania, mai strictă decât cea din Marea Britanie, garantează compensații suplimentare pentru munca în zilele de duminică. „În cele 10 duminici pe an când magazinul nostru din Berlin poate deschide, avem mai mulți angajați voluntari decât avem nevoie”, a afirmat Weber.

Dar angajații sunt greu de găsit

Cu toate acestea, micile afaceri sunt mai puțin entuziasmate. „Avem deja dificultăți în a găsi angajați dispuși să lucreze sâmbăta, așa că cum am putea găsi oameni dispuși să lucreze și duminica?” întreabă Catrin Schulz, optician din Berlin. „Mai mult, niciun client nu ne-a cerut vreodată să deschidem în această zi. Nu am avea niciun beneficiu.”

Busch-Petersen subliniază că propunerea nu este de a forța magazinele să deschidă, ci de a lăsa decizia la latitudinea proprietarilor.

„Dacă doar unul dintre cei trei – proprietarul, angajații sau clienții – nu dorește, magazinul nu va deschide. Dar dacă toți trei sunt de acord, de ce nu ar putea deschide duminica?”, a declarat acesta pentru The Telegraph.

Însă, Friedrich Merz se confruntă cu opoziție puternică din partea guvernelor statale, care au ultimul cuvânt în această privință. Markus Söder, premierul Bavariei și membru al aceluiași partid politic ca Merz, a reiterat recent: „Nimic nu se va schimba în privința odihnei de duminică în statul meu”.

Într-o țară unde tradițiile joacă un rol esențial, eliminarea „Sonntagsruhe” rămâne o provocare uriașă. Un utilizator expat al platformei Reddit spunea despre acest subiect: „Ceea ce a fost trebuie să rămână. În Germania, singurul lucru mai inflexibil decât mentalitatea lor este pâinea.”

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