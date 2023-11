„Nu vom accepta utilizarea cinică a spitalelor de către Hamas pentru a-și ascunde infrastructura de teroare. Vreau să repet – nu vom accepta folosirea cinică a spitalelor de către Hamas pentru a-și ascunde infrastructurile teroriste. Exploatarea spitalelor de către Hamas trebuie să ia sfârșit”, a spus purtătorul de cuvânt al IDF.

El a declarat anterior că Hamas a lansat rachete de la mai puțin de 75 de metri de un spital, știind că, dacă Israelul va lovi, va provoca daune unității medicale.

Întrebat în legătură cu faptul că Israelul a ordonat plecarea civililor din nordul Fâșiei Gaza către sud, dar armata a continuat să lanseze lovituri și în sudul teritoriului, Hagari a răspuns că nu țara sa a pornit războiul și că aceasta îi va lovi pe liderii Hamas oriunde s-ar afla.

„Cred că este important ca lumea să înțeleagă că nu noi am început acest război. Pe 7 octombrie, am dormit în paturile noastre. În case liniștite. Bebeluși, femei, copii. Și am avut parte de un masacru. (…) Vom învinge Hamas. Ne vom elibera ostaticii. Și vom elibera Gaza de Hamas. Ne concentrăm pe partea de nord în acest moment, dar îi vom lovi pe liderii Hamas oriunde s-ar afla. Ne va lua mult timp”, a afirmat oficialul israelian.

De asemenea, el a subliniat că Israelul „respectă dreptul internațional, dar avem de-a face cu o organizație criminală care a făcut un masacru”.

La sfârșitul lunii trecute, Daniel Hagari spunea, într-o conferință de presă, că principala bază de operațiuni a grupării Hamas se află sub Spitalul Shifa din orașul Gaza.

Israelul a început să lovească Fâșia Gaza ca răspuns la atacul lansat de Hamas asupra teritoriului său de pe 7 octombrie, în urma căruia 1.400 de oameni au murit și peste 200 au fost luați ostatici de grupare.

Potrivit celor mai recente date anunțate de Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, de la începutul războiului, peste 9.700 de palestinieni din enclavă au fost uciși.

Foto: Hepta