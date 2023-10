Israelul susține că principala bază de operațiuni a grupării Hamas se află sub cel mai mare spital din Fâșia Gaza. FOTO

Hagari a spus că Hamas are mai multe complexe subterane sub Shifa – cel mai mare spital din Fâșia Gaza – care sunt folosite de liderii grupării teroriste pentru a dirija atacurile împotriva Israelului.

El a susținut că „avem dovezi concrete că sute de teroriști au inundat spitalul pentru a se ascunde acolo după masacrele din 7 octombrie”.

Hagari a mai afirmat că Israelul are informații potrivit cărora există mai multe tuneluri care duc la baza subterană din afara spitalului, astfel încât oficialii Hamas nu trebuie să intre în spital pentru a ajunge la acesta. Dar Hagari a adăugat că există, de asemenea, o intrare în complexul subteran care pornește din interiorul unuia dintre saloanele din spital.

