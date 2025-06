Ucraina a plănuit un atac major în Rusia, acolo unde au fost lansate drone de atac. Forțele de Securitate ale Ucrainei au distrus 40 de bombardiere rusești în timpul atacului, iar pagubele pentru armata lui Vladimir Putin se ridică la 7 miliarde de dolari.

Anunțul a fost făcut de Forțele de Securitate ale Ucrainei pe canalul de Telegram. Operațiunea „Pânza de Păianjen” a fost lansată în ajunul negocierilor pe care Ucraina urmează să le aibă cu Rusia.

„Şapte miliarde de dolari americani este costul estimat pentru aviaţia strategică inamică, ce a fost lovită astăzi ca urmare a operaţiunii speciale ‘Pânza de păianjen’ a SBU”, au transmis aceștia în mediul online, potrivit AFP.

Președintele Ucrainei a postat un mesaj pe platforma X, în cursul zilei de duminică. Zelenski a anunțat că șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei i-a prezentat raportul cu privire la atacul masiv desfășurat duminică asupra Rusiei.

Operațiunea „Pânza de Păianjen” a fost pregătită timp de un an înainte de lansare, iar duminica armata ucraineană a înregistrat un succes uriaș.

„Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasyl Maliuk, a prezentat un raport privind operațiunea de astăzi. Un rezultat absolut strălucit. Un rezultat obținut exclusiv de Ucraina. Un an, șase luni și nouă zile de la începutul planificării până la execuția efectivă. Operațiunea noastră cu cea mai lungă durată de acțiune.

Oamenii noștri implicați în pregătirea operațiunii au fost retrași la timp de pe teritoriul rus. I-am mulțumit generalului Maliuk pentru acest succes al Ucrainei. Am instruit Serviciul de Securitate al Ucrainei să informeze publicul despre detaliile și rezultatele operațiunii care pot fi dezvăluite. Desigur, nu totul poate fi dezvăluit în acest moment, dar acestea sunt acțiuni ucrainene care vor rămâne, fără îndoială, în cărțile de istorie.

Ucraina se apără și pe bună dreptate – facem tot posibilul ca Rusia să simtă nevoia să pună capăt acestui război. Rusia a început acest război, Rusia trebuie să-l pună capăt. Glorie Ucrainei”, a scris Volodimir Zelenski pe rețeaua X.

