Atacul asupra Moscovei

Incidentul a avut loc în jurul orei 1.40, ora locală. Locuitorii din zonă au auzit o explozie și au postat imagini cu pagubele pe rețelele sociale.

Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că forțele de apărare aeriană au doborât 48 de drone ucrainene peste noapte, dintre care trei deasupra regiunii Moscova. Este al doilea atac consecutiv asupra capitalei ruse, după ce mai multe drone au fost interceptate pe 28 mai.

Restricții la aeroporturi

Ca urmare a atacului, autoritățile au impus restricții temporare pentru aterizarea și decolarea avioanelor la mai multe aeroporturi, inclusiv la Vnukovo din Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost perturbate pentru a doua noapte consecutiv.

În ultimele săptămâni, Ucraina pare să fi intensificat atacurile cu drone asupra teritoriului rus. Scopul strategiei pare să fie perturbarea operațiunilor aeroportuare, testarea apărării aeriene ruse și creșterea vizibilității războiului pentru populația civilă din Rusia.

Reacția autorităților ruse

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe Telegram: „Conform informațiilor preliminare, nu există pagube grave și victime în clădirea de pe bulevardul Vernadskogo. La locul prăbușirii resturilor lucrează specialiști ai serviciilor competente”.

Pe lângă atacul asupra capitalei, au fost raportate incidente și în districtul urban Odintsovo din regiunea Moscova. Canalele de Telegram rusești au publicat imagini cu o dronă doborâtă deasupra clădirilor rezidențiale. Resturile au căzut într-o curte, avariind ușor o mașină.

Condamnări pentru spionaj

În contextul tensiunilor crescute, autoritățile ruse au anunțat condamnarea a doi presupuși agenți ucraineni. Oleg Zabolotni și Maxim Volga au primit sentințe de 25 și respectiv 19 ani de închisoare pentru pregătirea unui atentat asupra unui oficial militar rus în Voronej.

Conform FSB, cei doi au fost reținuți în 2023. Zabolotni ar fi urmat un curs de pregătire pentru acțiuni de sabotaj sub conducerea serviciilor de informații ucrainene în 2022, fiind apoi trimis în Rusia pentru a culege informații despre obiective militare.

Aceste evenimente marchează o nouă etapă în conflictul dintre Rusia și Ucraina, cu atacuri tot mai frecvente pe teritoriul rus.

Amploarea reală a pagubelor și implicațiile pe termen lung ale acestor atacuri rămân neclare. Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial aceste incidente.

