Fostul guvernator al Californiei, în vârstă de 74 de ani, a postat pe contul său de Twitter, unde este urmărit de aproape 5 milioane de oameni, un clip video de 9 minute.

”Iubesc poporul rus. De aceea trebuie să vă spun adevărul. Vă rog să urmăriți și să distribuiți”, este descrierea care însoțește mesajul video al cunoscutului actor.

Schwarzenegger a vorbit despre legăturile sale cu Rusia și a spus că „puterea și inima poporului rus” l-au inspirat întotdeauna. O parte din mesajul său video a avut însă scopul de a-i convinge pe soldații ruși să conștientizeze mai bine circumstanțele din jurul conflictului.

”Pentru soldații ruși care văd acest mesaj, știți deja mult din adevărul pe care l-am spus. L-ați văzut cu ochii voștri. Acesta nu este războiul pentru apărarea Rusiei la care au luat parte bunicii sau străbunicii voștri. Acesta este un război ilegal”, a transmis Arnold Schwarzenegger.

Schwarzenegger s-a adresat apoi direct președintelui rus: ”Președintelui Putin îi spun: ai declanșat acest război. Tu îl conduci. Poți să-l oprește”.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV