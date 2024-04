Artileriștii ucraineni folosesc o armă românească pe front, împotriva rușilor: „Se cam rupe, refuză să funcționeze, am oprit, pentru că a fiert”

Postul TV Kanal 5 publicat un reportaj video care prezintă discuțiile cu echipajul vehiculului, un APR-40, care este un lansator de rachete românesc care folosește obuze de tip sovietic de 122 mm. Utilizarea APR-40 pe linia frontului a devenit publică pentru prima dată în mai 2023.

După cum s-a aflat mai târziu, e folosit de birgăzile nou formate, în special cu Brigada 118 Mecanizată, care a a fost organizată anul trecut.

APR-40 este o copie românească licențiată a BM-21 Grad MRL, care a fost produsă de Aerostar Bacău în anii 1970 și 1980. Are aceeași unitate de artilerie, dar a primit un nou șasiu cu trei axe DAC 665T.

Artileristul cu indicativul Bola a spus că mașina lui are aproximativ 40 de ani, așa că acum este destul de uzat, deseori se rupe sau refuză să mai funcționeze. „Am condus această mașină 550 de kilometri și m-am oprit la fiecare 10 ore și am turnat 10-15 litri de apă în ea, pentru că a fiert”, spune militarul.

Potrivit lui Bol, echipajul a primit mașina în stare nefuncțională, dar a reparat-o. De asemenea, menționează că partea de artilerie a instalației a fost foarte puțin folosită, deci era în stare bună. Tunarul a spus că echipajul său, care era deja pregătit, a avut nevoie de doar un minut și jumătate pentru a trage primul foc. O salvă de 40 de rachete poate fi trasă în 30 de secunde.

La fel ca sovieticul Grad MRL, APR-40-ul românesc poate trage muniție de tip sovietic pe o rază de 20,5 kilometri.

Muniția cu rază lungă de acțiune mai modernă există și în acest calibru, în special, lansatorul sârbesc de 122mm ER Grad 2000, care poate trage la o distanță de până la 40 km. Un număr nespecificat de astfel de lansatoare e în serviciul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Pe 9 mai 2023, portalul de știri militare ucrainean Defence Express titra: „Armele antiaeriene românești din Forțele Armate erau îndoielnice, dar se pare că deja îi lovesc pe rușii din Ucraina”.

Articolul sublinia că un videoclip cu lansatoare de rachete multiple românești, despre care se spune că sunt deja folosite de Forțele Armate ale Ucrainei pe câmpul de luptă, circulă online. Este pentru prima dată când MLRS din România sunt văzute în Ucraina, pentru că transferul acestor utilaje nu fusese anunțat până acum.

Articolul mai subliniază că nu se știe câte astfel de lansatoare a primit Ucraina din România, dar conform datelor Bilanțului Militar din 2022, armata română avea în serviciu un total de 134 de unități APR-40 MLRS, deci este destul de probabil că ar putea să fi trimis în Ucraina câteva zeci.

