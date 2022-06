Potrivit anunţului conducerii, asistentele nu mai au voie să vină la serviciu în „uniforme mulate provocatoare, fuste scurte, unghii colorate, ţinută necorespunzătoare în mediu sanitar”. Potrivit mesajului, la secția de chirurgie a Spitalului Județean Călărași există „cel puţin trei asistente în această situaţie”. Conducerea a avertizat în mesaj că „în caz de neconformitate se vor lua măsuri”.

Şefa secţiei de chirurgie, Profira Stan, a spus că asistentele trebuie să poarte „echipamentul regulamentar” și că şeful ei i-a atras atenţia referitor la ținuta subordonatelor.

„Chiar şeful de secţie mi-a semnalat, eu nu am vrut să reacţionez chiar imediat, cu toate că constatasem, dar asta e, fetele tinere vor să-şi arate… Nu sunt absurdă, chiar nu am vrut să mă iau din prima de ele, pentru că aveau impresia că am eu ceva cu tinereţea lor dar…”, a spus aceasta pentru Calărași Press.

„Nu a pornit de la mine, a pornit de la privirile pacienţilor şi mi-a atras atenţia şeful de secţie şi a trebuit să iau măsuri şi să impun să se întoarcă la ţinuta regulamentară”, a mai precizat șefa secției de chirurgie din spital.

