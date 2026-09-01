Punctul de trecere a frontierei cu România de la Orlivka, de pe Dunăre, a fost avariat și a fost nevoit să își suspende complet activitatea, potrivit declarațiilor făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și confirmate de surse internaționale.

„Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat, deoarece este o infrastructură pentru exporturi”, a notat Volodimir Zelenski.

Vama cu România, avariată intenționat de bombardamentele rusești

Liderul de la Kiev a denunțat atacul drept o tentativă clară de a bloca rutele comerciale de export ale Ucrainei.

Loviturile asupra punctului de trecere a frontierei spre România fac parte dintr-o strategie mai largă de izolare economică, în cadrul căreia armata rusă a vizat în ultimele săptămâni și puncte de trecere de la granița cu Republica Moldova.

Bombardamentele sistematice asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au paralizat aproape complet traficul maritim comercial în regiune, majoritatea navelor refuzând să se mai apropie de coastă de teama rachetelor.

Atacurile recente s-au extins agresiv asupra rețelei de transport, depozitelor comerciale și camioanelor de marfă, provocând deja deficiențe de aprovizionare în mai multe lanțuri de supermarketuri din Ucraina.

Gara din Kiev lovită de o rachetă balistică și mii de oameni fără energie la Odesa

Pe lângă distrugerile de la granița cu România, noaptea de bombardamente a provocat pierderi grele de vieți omenești în capitală.

O rachetă balistică lansată de forțele ruse a lovit o gară din Kiev, unde șapte persoane și-au pierdut viața. Compania feroviară de stat ucraineană a confirmat că șase dintre victime erau angajați ai săi aflați la datorie.

În total, atacurile asupra clădirilor rezidențiale și comerciale din Kiev și din împrejurimi au provocat moartea a 12 persoane.

În paralel, regiunea Odesa a fost supusă unui bombardament intens cu obuze și drone, provocând avarii severe la rețeaua de distribuție a energiei electrice și lăsând mii de familii fără curent.

Schimbare de tactică la Moscova: drone cu reacție și presiune pe apărarea antiaeriană

Atacul din această noapte a evidențiat o evoluție îngrijorătoare a tacticilor folosite de armata rusă. Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că au doborât 187 dintr-un total de 218 drone lansate, alături de 5 rachete balistice.

Scăderea ratei globale de interceptare se datorează introducerii pe scară largă a dronelor dotate cu motoare cu reacție, care deplasează focoasele la viteze considerabil mai mari, fiind mult mai greu de anihilat.

Scăderea stocurilor de interceptoare antirachetă a determinat Kievul să modifice inclusiv modul de raportare publică, renunțând să mai comunice numărul total al rachetelor lansate de Rusia și oferind date doar despre cele doborâte.

În acest context critic, Volodimir Zelenski a reiterat apelul urgent către partenerii occidentali pentru accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană capabile să contracareze rachetele balistice și atacurile complexe la granițele țării.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Prepurgel 01.09.2026, 15:26

Nu se compara cu atacurile asupra...plajelor, pline de oameni!

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