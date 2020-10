Câteva zeci de persoane, printre care și două cadre didactice, au fost rănite în atacul care a avut loc în orașul Peshawar, din nordul Pakistanului.

Explozia s-a produs în jurul orei locale 8.30. În acel moment, aproximativ 60 de persoane participau la cursuri.

Un martor ocular a spus poliției că a văzut un bărbat în timp ce intra în clădire cu o pungă cu explozibil asupra sa.

Video: An explosion on Tuesday morning at the Jamia Zuberia madrassa in #Peshawar has killed 7 people and wounded more than 70 others, Pakistani media reported. pic.twitter.com/xYMU0MbnGD