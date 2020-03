De Ciprian Iana,

Mai mulți locatari ai unui bloc din Vaslui au făcut pângere la poliție că, frecvent, le sunt furate ghivecele de flori de pe casa scării.

Cum oamenii legii nu au întreprins nici un demes, locatarii au decis să-și monteze camere de supraveghere pentru a-i suprinde pe hoții de flori.

În aceeași seară a fost surprins cel ce fura florile, dar, drept ”bonus”, și un cuplu care, fără inhibiții, a făcut o ”intensă” partidă de amor la ultimul etaj al blocului!

”De o lună de zile încercăm să aflăm cine ne tot fură florile de pe casa scării. Luni am montat camerele de supraveghere, iar luni seara am prins hoții. Ca bonus, am surprins și o scenă de sex în toată regula”, a declarat o locatară a bolucului pentru vremeanoua.ro.

Femeia a continuat: ” Cei doi au mers la sigur, cunoșteau scara pentru că noi avem două intrãri, dintre care la una nu funcționează interfonul. Au urcat până la etajul opt, unde e intrarea în pod. La etajul ăla nu locuiește nimeni, nu sunt apartamente acolo. Știau unde vin si pentru ce vin. Când am montat camerele, nu ne așteptam să surprindem astfel de scene. Am trimis imaginile video și la Poliția Locală, pentru că bărbatul din filmuleț apare cu unul dintre ghivecele de pe scară într-un video al unui bar din apropiere. Cu siguranță el e hoțul. Acum sperăm ca autoritățile să ia măsurile ce se impun”.

Conform imaginilor din ”filmul video”, cei doi amorezi urcă până la ultimul etaj al blocului din Vaslui, inspectează rapid locul, apoi se dezbracă și încep o partidă de sex.

Scena de amor a fost întreruptă o singură dată de un bec care s-a aprins din cauza senzorilor de mișcare.

”Porumbeii” au tresărit, speriați, însă, după câteva secunde în care au stat cu urechile ciulite, și-au continuat partida ”nebună” de amor.

