  • Șefii instituțiilor de învățământ sunt sfătuiți să încurajeze „mai activ” studenții să semneze contracte cu Ministerul Apărării. Aceasta include nu doar persuasiunea și convingerea, ci și înșelăciunea directă, amenințările și șantajul.
  • Studenții sunt exmatriculați pentru că nu trec un examen sau o testare și li se promite reintegrarea doar dacă semnează un contract.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Ministerul Educației: „Intensificați recrutările!”

Studenții ruși sunt tot mai des supuși presiunilor pentru a semna contracte cu Ministerul Apărării și a se alătura războiului declanșat în Ucraina.

La începutul anului, Ministerul Educației și Științei din Rusia a emis un ordin, semnat de ministrul adjunct Airat Gatiatov, prin care cere instituțiilor de învățământ să intensifice recrutarea studenților pentru semnarea contractelor militare.

Această practică a generat un val de controverse, pe fondul acuzațiilor de manipulare, șantaj și constrângere.

Tactici de presiune în universități și în colegii

Un exemplu concret a fost raportat de Colegiul de Alimentație și Servicii din Novosibirsk, unde 14 studenți au fost exmatriculați pe 19 aprilie, sub pretextul unor examene nesusținute.

Un ordin semnat de Daria Fedoseeva, directoarea Colegiului, arată că studenții au fost exmatriculați „pentru neîndeplinirea obligațiilor de a finaliza cu conștiinciozitate programul și programa școlară”.

Conducerea colegiului le-a sugerat tinerilor că singura modalitate de a evita exmatricularea și de a obține diploma era semnarea unui contract militar.

„Cei 14 erau în al patrulea an; trebuiau să termine anul acesta. Dar au picat la «Întreținerea echipamentelor»”, a explicat studenta Anna.

Toată lumea a promovat-o întotdeauna, în cel mai rău caz au dat mită. De data aceasta, cei care au picat prima dată nici măcar nu au avut voie să reia testul. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva.

Potrivit studenților exmatriculați, aceștia au fost adunați sub pretextul unei reluări a examenului, dar li s-a spus că nu vor avea această oportunitate.

„Și mi-au oferit singura opțiune: semnarea unui contract cu armata. Au spus că asta îmi va anula retroactiv exmatricularea. Și îmi vor elibera o diplomă. Câțiva au semnat pentru că se temeau să nu-și piardă studiile”, a declarat al student.

Unii au ales să meargă la facultăți private și tot n-au semnat. Au auzit multe povești despre cum sunt forțați să semneze contracte fără niciun temei legal.

Ne-au spus că, dacă semnăm, vom primi diploma automat. Totul este un abuz complet.

„Cei care au semnat se temeau de părinți, acum vor fi carne de tun”

Cei care au semnat contracte militare se temeau de părinții lor și de reacția lor la exmatriculare. „Așa că se presupune că au «rezolvat problema» ca să nu-și îngrijoreze părinții“”, explică alt student.

„Acum, tatăl unuia dintre ei plânge. Li s-a promis un contract care va include titlul de «operator de drone», dar s-a dovedit că era un act adițional separat la contract. Vor fi aruncați în forța de atac odată cu acel act adițional și nimeni nu va avea timp să spună un cuvânt. Vor fi carne de tun”, spune colega Marina.

Promisiuni false și șantaj

În multe cazuri, studenților li se promite un viitor mai bun la semnarea contractelor, însă realitatea este diferită.

Un student din regiunea Zabaikalie, Danil B., a fost convins să semneze un contract cu o unitate militară specifică din Ussuriisk sub pretextul că va lucra ca șofer într-o unitate militară din spatele frontului.

„După ce a semnat, i-au spus că va fi trimis pe linia întâi”, a relatat o cunoștință a acestuia, Rimma.

După ce a semnat, i-au spus că nu va fi șofer. Va fi pilot de atac terestru: «Nu ești un mare șofer, așa că de ce să ne pierdem timpul antrenându-te? Vei fi un sac de carne».

Familia lui Danil a încercat să intervină, dar băiatul a dispărut fără urmă, iar ultimele informații sugerau că urma să fie trimis în zona conflictului.

„Cel puțin 2% dintre studenți trebuie să semneze contracte militare”

În cadrul unei întâlniri din 2026, ministrul Educației, Valerii Falkov, a transmis rectorilor universităților că cel puțin 2% dintre studenți trebuie să semneze contracte militare.

2,2 milioane de bărbați erau înscriși în universitățile rusești în 2025.

Dacă această cerință este implementată în toate instituțiile de învățământ superior și profesional din Rusia, aproximativ 76.000 de tineri ar putea fi recrutați în armată, conform estimărilor Faridaily.

Un document intern anterior al Ministerului Apărării de la Moscova prevedea că forțele fără pilot ar trebui să recruteze 78.800 de persoane până în 2026.

Manipulare și intimidare

În unele cazuri, presiunile iau forme extreme. Într-un incident raportat la Universitatea de Tehnologie de Inginerie din Voronej, decanul Aleksei Skripnikov, decanul Facultății de Management și Informatică în Sisteme Tehnologice i-a provocat pe studenți să-și imagineze situații de violență extremă asupra familiilor lor pentru a-i convinge să se alăture armatei.

„Sunt bărbați în public sau nu? Gândâți-vă ai cui descendenți sunteți. Cum vei privi fetele în ochi când vor fi violate? Da? Ei bine, imaginați-vă cum o vor viola naziștii. Te-ai gândit cum va fi mama ta chinuită?”, a afirmat Skripnikov.

Pe 20 aprilie, grupul public VKontakte „Incident Kuzbass ” a publicat o postare despre cum studenții de la Colegiul Politehnic Anjero-Sudjensk sunt convinși să devină operatori de drone sub amenințarea de a fi trimiși „pe linia întâi”. În caz contrar, dacă sunt exmatriculați, datele lor vor fi trimise imediat biroului de recrutare militară.

Într-o înregistrare audio, un profesor sugerează să obțină un loc de muncă ca operator de drone, se presupune că departe de zona de luptă. Dascălul le-a reamintit, de asemenea, că printre studenții care au plecat la război s-au numărat voluntari, iar 35 dintre ei au fost deja onorați cu o placă memorială, „fără măcar o lună de serviciu”.

Mesajele de acest gen, însoțite de amenințări și manipulări, sunt tot mai frecvente în campusurile din întreaga țară.

Până la mijlocul lunii martie, publicația Groza a confirmat cazuri de solicitări de contracte la 194 de universități și colegii din Rusia.

„Contract unic”

În urma reacțiilor negative din partea mass-media și a societății civile, Ministerul Apărării din Rusia a negat orice implicare în astfel de practici coercitive.

Generalul Victor Goremîkin a declarat, pentru Kommersant, că „nu există intenția de a constrânge studenții să participe la operațiuni militare”. În plus, ministerul a anunțat lansarea unei linii telefonice pentru raportarea cazurilor de presiune și a promis să interzică transferul forțat al soldaților dintr-un departament militar în altul fără consimțământul acestora.

Dmitri Demenkov, șeful centrului de recrutare pentru serviciul de contractare din Ekaterinburg, a declarat că studenții rareori acceptă un contract.

El a numit contractul cu Ministerul Apărării „unic”, deoarece se presupune că este pe un an, iar studentul „poate lua un concediu academic”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan vorbește despre revenirea PNL la guvernare, la o zi după ce voia în opoziție: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Viva.ro
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă s-a schimbat total în pușcărie! E aranjat și zici că-i alt om! Cum arată în prezent, la 73 de ani, „monstrul din Caracal”
Unica.ro
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă s-a schimbat total în pușcărie! E aranjat și zici că-i alt om! Cum arată în prezent, la 73 de ani, „monstrul din Caracal”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Libertateapentrufemei.ro
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

România aprobă 30 de cereri pentru exporturi de motorină în plină criză petrolieră. Spre ce țări vor merge carburanții
Știri România 08:50
România aprobă 30 de cereri pentru exporturi de motorină în plină criză petrolieră. Spre ce țări vor merge carburanții
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și astfel îi ajuți pe micuții bolnavi. Cu ajutorul oamenilor cu suflet, mare parte dintre copiii aflați în programele fundației au fost tratați în clinici din străinătate
Știri România 08:00
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și astfel îi ajuți pe micuții bolnavi. Cu ajutorul oamenilor cu suflet, mare parte dintre copiii aflați în programele fundației au fost tratați în clinici din străinătate
Parteneri
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul.ro
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Când va naște Anisia Gafton și când va avea loc nunta cu Serghei. „Trebuia de mai multă vreme să ne organizăm”
Stiri Mondene 09:02
Când va naște Anisia Gafton și când va avea loc nunta cu Serghei. „Trebuia de mai multă vreme să ne organizăm”
5 știri by Libertatea – Monden. Ce coregraf a fost prins de soție cu altă femeie, chiar în propria casă?/ De ce Gabi Tamaș a fost la un pas de divorț și ce l-a salvat?
Exclusiv
Stiri Mondene 06 mai
5 știri by Libertatea – Monden. Ce coregraf a fost prins de soție cu altă femeie, chiar în propria casă?/ De ce Gabi Tamaș a fost la un pas de divorț și ce l-a salvat?
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
ObservatorNews.ro
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax.ro
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Scapi de cozile de la Giurgiu spre Grecia. Taxa de pod va putea fi plătită online
Mediafax.ro
Scapi de cozile de la Giurgiu spre Grecia. Taxa de pod va putea fi plătită online
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

CTP a făcut topul președinților României după 1989 pe criteriul răul cel mai mic. Ce loc ocupă Nicușor Dan
Politică 06 mai
CTP a făcut topul președinților României după 1989 pe criteriul răul cel mai mic. Ce loc ocupă Nicușor Dan
Ilie Bolojan vorbește despre revenirea PNL la guvernare, la o zi după ce voia în opoziție: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”
Politică 06 mai
Ilie Bolojan vorbește despre revenirea PNL la guvernare, la o zi după ce voia în opoziție: „Dacă PSD recunoaște că nu are soluții, vedem ce este de făcut”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
Fanatik.ro
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea