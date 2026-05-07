Șefii instituțiilor de învățământ sunt sfătuiți să încurajeze „mai activ” studenții să semneze contracte cu Ministerul Apărării. Aceasta include nu doar persuasiunea și convingerea, ci și înșelăciunea directă, amenințările și șantajul.

Studenții sunt exmatriculați pentru că nu trec un examen sau o testare și li se promite reintegrarea doar dacă semnează un contract.

Ministerul Educației: „Intensificați recrutările!”

Studenții ruși sunt tot mai des supuși presiunilor pentru a semna contracte cu Ministerul Apărării și a se alătura războiului declanșat în Ucraina.

La începutul anului, Ministerul Educației și Științei din Rusia a emis un ordin, semnat de ministrul adjunct Airat Gatiatov, prin care cere instituțiilor de învățământ să intensifice recrutarea studenților pentru semnarea contractelor militare.

Această practică a generat un val de controverse, pe fondul acuzațiilor de manipulare, șantaj și constrângere.

Tactici de presiune în universități și în colegii

Un exemplu concret a fost raportat de Colegiul de Alimentație și Servicii din Novosibirsk, unde 14 studenți au fost exmatriculați pe 19 aprilie, sub pretextul unor examene nesusținute.

Un ordin semnat de Daria Fedoseeva, directoarea Colegiului, arată că studenții au fost exmatriculați „pentru neîndeplinirea obligațiilor de a finaliza cu conștiinciozitate programul și programa școlară”.

Conducerea colegiului le-a sugerat tinerilor că singura modalitate de a evita exmatricularea și de a obține diploma era semnarea unui contract militar.

„Cei 14 erau în al patrulea an; trebuiau să termine anul acesta. Dar au picat la «Întreținerea echipamentelor»”, a explicat studenta Anna.

Toată lumea a promovat-o întotdeauna, în cel mai rău caz au dat mită. De data aceasta, cei care au picat prima dată nici măcar nu au avut voie să reia testul. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva.

Potrivit studenților exmatriculați, aceștia au fost adunați sub pretextul unei reluări a examenului, dar li s-a spus că nu vor avea această oportunitate.

„Și mi-au oferit singura opțiune: semnarea unui contract cu armata. Au spus că asta îmi va anula retroactiv exmatricularea. Și îmi vor elibera o diplomă. Câțiva au semnat pentru că se temeau să nu-și piardă studiile”, a declarat al student.

Unii au ales să meargă la facultăți private și tot n-au semnat. Au auzit multe povești despre cum sunt forțați să semneze contracte fără niciun temei legal.

Ne-au spus că, dacă semnăm, vom primi diploma automat. Totul este un abuz complet.

„Cei care au semnat se temeau de părinți, acum vor fi carne de tun”

Cei care au semnat contracte militare se temeau de părinții lor și de reacția lor la exmatriculare. „Așa că se presupune că au «rezolvat problema» ca să nu-și îngrijoreze părinții“”, explică alt student.

„Acum, tatăl unuia dintre ei plânge. Li s-a promis un contract care va include titlul de «operator de drone», dar s-a dovedit că era un act adițional separat la contract. Vor fi aruncați în forța de atac odată cu acel act adițional și nimeni nu va avea timp să spună un cuvânt. Vor fi carne de tun”, spune colega Marina.

Promisiuni false și șantaj

În multe cazuri, studenților li se promite un viitor mai bun la semnarea contractelor, însă realitatea este diferită.

Un student din regiunea Zabaikalie, Danil B., a fost convins să semneze un contract cu o unitate militară specifică din Ussuriisk sub pretextul că va lucra ca șofer într-o unitate militară din spatele frontului.

„După ce a semnat, i-au spus că va fi trimis pe linia întâi”, a relatat o cunoștință a acestuia, Rimma.

După ce a semnat, i-au spus că nu va fi șofer. Va fi pilot de atac terestru: «Nu ești un mare șofer, așa că de ce să ne pierdem timpul antrenându-te? Vei fi un sac de carne».

Familia lui Danil a încercat să intervină, dar băiatul a dispărut fără urmă, iar ultimele informații sugerau că urma să fie trimis în zona conflictului.

„Cel puțin 2% dintre studenți trebuie să semneze contracte militare”

În cadrul unei întâlniri din 2026, ministrul Educației, Valerii Falkov, a transmis rectorilor universităților că cel puțin 2% dintre studenți trebuie să semneze contracte militare.

2,2 milioane de bărbați erau înscriși în universitățile rusești în 2025.

Dacă această cerință este implementată în toate instituțiile de învățământ superior și profesional din Rusia, aproximativ 76.000 de tineri ar putea fi recrutați în armată, conform estimărilor Faridaily.

Un document intern anterior al Ministerului Apărării de la Moscova prevedea că forțele fără pilot ar trebui să recruteze 78.800 de persoane până în 2026.

Manipulare și intimidare

În unele cazuri, presiunile iau forme extreme. Într-un incident raportat la Universitatea de Tehnologie de Inginerie din Voronej, decanul Aleksei Skripnikov, decanul Facultății de Management și Informatică în Sisteme Tehnologice i-a provocat pe studenți să-și imagineze situații de violență extremă asupra familiilor lor pentru a-i convinge să se alăture armatei.

„Sunt bărbați în public sau nu? Gândâți-vă ai cui descendenți sunteți. Cum vei privi fetele în ochi când vor fi violate? Da? Ei bine, imaginați-vă cum o vor viola naziștii. Te-ai gândit cum va fi mama ta chinuită?”, a afirmat Skripnikov.

Pe 20 aprilie, grupul public VKontakte „Incident Kuzbass ” a publicat o postare despre cum studenții de la Colegiul Politehnic Anjero-Sudjensk sunt convinși să devină operatori de drone sub amenințarea de a fi trimiși „pe linia întâi”. În caz contrar, dacă sunt exmatriculați, datele lor vor fi trimise imediat biroului de recrutare militară.

Într-o înregistrare audio, un profesor sugerează să obțină un loc de muncă ca operator de drone, se presupune că departe de zona de luptă. Dascălul le-a reamintit, de asemenea, că printre studenții care au plecat la război s-au numărat voluntari, iar 35 dintre ei au fost deja onorați cu o placă memorială, „fără măcar o lună de serviciu”.

Mesajele de acest gen, însoțite de amenințări și manipulări, sunt tot mai frecvente în campusurile din întreaga țară.

Până la mijlocul lunii martie, publicația Groza a confirmat cazuri de solicitări de contracte la 194 de universități și colegii din Rusia.

„Contract unic”

În urma reacțiilor negative din partea mass-media și a societății civile, Ministerul Apărării din Rusia a negat orice implicare în astfel de practici coercitive.

Generalul Victor Goremîkin a declarat, pentru Kommersant, că „nu există intenția de a constrânge studenții să participe la operațiuni militare”. În plus, ministerul a anunțat lansarea unei linii telefonice pentru raportarea cazurilor de presiune și a promis să interzică transferul forțat al soldaților dintr-un departament militar în altul fără consimțământul acestora.

Dmitri Demenkov, șeful centrului de recrutare pentru serviciul de contractare din Ekaterinburg, a declarat că studenții rareori acceptă un contract.

El a numit contractul cu Ministerul Apărării „unic”, deoarece se presupune că este pe un an, iar studentul „poate lua un concediu academic”.