Poliția din regiunea Transcarpatia a finalizat ancheta împotriva unei femei de 32 de ani acuzată de exploatarea propriilor copii pentru cerșetorie.

Potrivit unui comunicat oficial, femeia, originară din satul Ilnița, ar fi închiriat copiii săi unui grup de persoane pentru suma de 1.000 de dolari pe săptămână.

Cazul, care a șocat comunitatea locală, implică doi copii, un băiat de 11 ani și o fetiță de 5 ani, care urmau să fie duși în regiunile Lviv și Ivano-Frankivsk, unde ar fi fost forțați să cerșească.

Polițiștii au reținut femeia în timp ce aceasta negocia „închirierea” copiilor.

Cei mici au fost plasați temporar în grija bunicii, iar serviciile sociale monitorizează îndeaproape situația lor.

„Acțiunile acestei persoane au fost calificate drept trafic de persoane. Din momentul reținerii, suspecta se află în arest preventiv”, se arată în comunicatul poliției.

Ancheta a condus la formularea unui act de acuzare, iar cazul a fost transmis instanței pentru judecată.

Femeia riscă o pedeapsă de la 8 la 15 ani de închisoare, împreună cu confiscarea bunurilor.



