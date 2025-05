Augustin Zegrean explică cine poate face contestații la CCR după alegeri

În contextul în care rezultatul alegerilor prezidențiale din 2025 a fost contestat marți la CCR, Augustin Zegrean a explicat cine poate face contestații după scrutin. Fostul judecător de la CCR a explicat că nu oricine poate contesta rezultatul alegerilor prezidențiale.

Rezultatul alegerilor poate fi contestat doar de competitorii electorali sau de partidele aflate în spatele lor.

„Când noi am scris Constituţia, nu existau nici Instagram, nici Telegram, nici TikTok, n-am avut în vedere aceste lucruri, dar nu cred totuşi să fie aşa un mare haos, pentru că ar trebui să fi fost furate 800.0000 de voturi, foarte mult. (…) Judecătorii trebuie să verfice toate probele care se duc acolo. Au mai fost situaţii când au venit şi ne-au spus că vin cu un camion de documente şi au venit cu un dosărel sub braţ, am pornit verificările şi pe urmă au renunţat la sesizare”, a declarat Augustin Zegrean, la Digi 24.

Totodată, fostul judecător de la CCR spune că o contestație a alegerilor la CCR poate avea succes doar dacă se dovedește că rezultatul a fost viciat în aşa măsură încât s-a schimbat ordinea candidaților la alegeri.

Recomandări Nicușor Dan a reacționat la mesajul lui Donald Trump despre România: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape”

Contestația alegerilor la CCR ar putea întârzia validarea lui Nicușor Dan ca președinte

După ce a fost ales președinte al României, în data de 18 mai, Nicușor Dan, rezultatul alegerilor trebuie să fie validat de Curtea Constituțională. Însă, în contextul contestării alegerilor la CCR, acest moment ar putea fi întârziat.

August Zegrean este însă de părere că o contestare a alegerilor la Curtea Constituțională nu ar putea tergiversa validarea lui Nicușor Dan, însă dacă se va dispune renumărarea voturilor, atunci ar putea dura mai mult.

„Acum, chiar m-am mirat, în noaptea de duminică, practic, în trei ore au fost numărate toate voturile. Dar dacă se face renumărarea, asta e mai complicat, pentru că deja sacii cu buletinele sunt predaţi (…). Am avut în 1992 o situaţie de aceasta, când au fost 13.000 de voturi anulate în toată ţara. Era foarte mult şi s-a dispus renumărarea voturilor. Am asistat personal la asta, nu s-a dovedit nimic. Adică erau voturi aiurea, dar nu aşa de mult încât să schimbe rezultatul”, a mai spus fostul judecător al CCR.

În ce condiții poate dispune CCR renumărarea voturilor

La alegerile din 2024, când în turul 2 au intrat Elena Lasconi și Călin Georgescu, CCR a dispus renumărarea voturilor în urma contestației. Având în vedere faptul că George Simion intenționează să conteste alegerile, rămâne de văzut dacă magistrații vor dispune aceeași măsură.

Recomandări O rețea de interlopi români ar fi comandat furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents. Un club interzis de motocicliști ar fi implicat

Augustin Zegrean a explicat însă că această decizie se poate lua doar dacă magistrații vor avea suficiente dovezi în acest sens.

„Ei flutură tot felul de documente. Nu ştiu ce au dus ei acolo, pentru că dacă trebuie să duci documentele de la toate secţiile de votare, sunt foarte multe de dus la CCR, iar asta durează”, a mai precizat judecătorul, la TV.

Rezultatul alegerilor prezidențiale din 2025 a fost contestat oficial marți, la CCR. Până joi, Biroul Electoral Central trebuie să înainteze Curții Constituționale dosarul cu rezultatele finale din turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Nicușor Dan a reacționat la mesajul lui Donald Trump despre România. Ce a spus președintele ales după câteva ore

Urmărește-ne pe Google News