De Răzvan Mihalașcu,

Autobuzul care aparține Autorității Portuare a oprit la culoarea roșie a unui semafor în momentul în care un crater uriaș a apărut pe o șosea din cneturl orașului Pittsburgh. Jumătatea din spate a vehicului, unde se află motorul, a căzut în groapa adâncă de aproape șase metri, conform Cbslocal.com.



În momentul producerii accidentului, în autobuz se aflau doar șoferul și un pasager. Ambii bărbați au reușit să iasă singuri din vehiculul rămas suspendat în aer cu roțile din față.

Potrivit Autorității portuare, șoferul autobuzului nu a fost rănit, însă pasagerul a fost transportat la spital pentru că a fost rănit ușor în zona gâtului.

Șoferul unei mașini, ce se afla în spatele autobuzului, a reușit să oprească la timp deoarece exista pericolul să ajungă și el în craterul format în asfalt.

Reprezentanții Autorității portuare au precizat că autobuzul va fi scos din groapă cu o macara.

Din cauza accidentului, traficul a fost închis pe porțiunea de drum. Oficialii americani au precizat că au demarat o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

ALERT: Big sink hole downtown. Avoid area. Two people on ⁦@PGHtransit⁩ bus, one transported to hospital w minor injuries. Kids at Small World child care evacuated to Westin, and are happy and safe. Public safety evaluating situation. More updates to come. pic.twitter.com/nPdZcRi1xp