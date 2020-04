De Cătălin Hopulele,

Afaceristul Vasile Ouatu din Piatra Neamț este cunoscut ca fiind cazul numărul 3 – al treilea deces de coronavirus din România. Ancheta epidemiologică a identificat un grup de 260 de persoane care au participat la o petrecere de pe 8 martie și au intrat în contact direct cu bărbatul de 70 de ani. Au primit imediat indicația de autoizolare la domiciliu pentru 14 zile și le-au fost recoltate probe care au plecat, la momentul respectiv, la singurul centru din Moldova care făcea teste pentru determinarea infecției cu COVID-19: Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Radu Firăstrău FOTO ziarpiatraneamt.ro

260 de probe de la DSP Neamț au stat 14 zile în așteptare la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, când centrul de testare era sufocat cu sute de teste din toată Moldova

la instrucțiunile primite de la Ministerul Sănătății pe un grup de WhatsApp, DSP Neamț a dus testele „cu un geamantan imens” la București, la Synevo, iar rezultatele au venit pe 4 aprilie

sursele Libertatea spun că 26 dintre pacienții care erau ieșiți de pe 1 aprilie din autoizolare au testat pozitiv și că nici până acum nu au fost anunțați cu toții

directorul DSP Neamț a confirmat situația, spunând că așteaptă instrucțiuni de la minister pe subiect și se plânge de volumul foarte mare de muncă. “Nu am anunțat sute de persoane că au testat negativ”, a spus Radu Firăstrău

Vasile Ouatu, patronul al rețelei de magazine UNIC din Piatra Neamț și al echipei de volei locale, a fost transportat, pe 17 martie, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – Secția de Boli Infecțioase cu simptome de infecție respiratorie acută, dar a refuzat internarea și prelevarea unei probe pentru a putea fi testat. Două zile mai târziu, pe 19 martie, este transferat în stare gravă direct la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde moare în seara zilei de 22 martie, după ce fusese mutat la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Recomandări Orice, dar nu opriți corăbiile cu sclavi! PAH, comentariu acid față de modul în care statul gestionează migrația muncitorilor români în timpul pandemiei

La petrecerea de pe 8 martie au fost identificate cel puțin 260 persoane care au intrat în contact direct cu bărbatul de 70 de ani, care au primit imediat indicația de autoizolare la domiciliu pentru 14 zile și le-au fost recoltate probe.

Lungul drum al probelor către testare

Sursele consultate de Libertatea de la Direcția de Sănătate Publică din Neamț și Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au precizat că probele celor 260 au fost recoltate pe 19 martie, zi în care au fost transmise direct la Iași.

Problema majoră a fost că la Iași s-a creat atunci un blocaj: deși la momentul actual se pot face teste în trei centre cu o capacitate maximă de până la 750 de teste / zi, pe 19 martie se făceau teste doar la Spitalul de Boli Infecțioase, pe un aparat Real Time PCR fără extractor automat și capacitatea era de maximum 50-60 pe zi. Iar la mijlocul lui martie izbucnise focarul de la Suceava, iar la Iași erau trimise peste 500 de probe pe zi, pe lângă sutele venite din Neamț.

Recomandări Dat afară din SRI, fostul general Alexandru Sas a importat, prin firma soției, 2,2 milioane de măști pentru COVID-19 din China, care au ajuns la preț dublu la Unifarm și în spitale

De aceea, pentru două săptămâni, sursele noastre ne-au explicat că cele 260 probe de la Neamț au stat mai mult de 14 zile în așteptare, fără a fi prelucrate, iar celor izolați la domiciliu le-a expirat pe 1 aprilie perioada de așteptare și au putut să iasă din casă, în condițiile stării de urgență și a ordonanțelor militare aflate în vigoare.

La trei zile după ieșirea din izolare, rezultate pozitive pentru COVID-19

„La Iași, la laborator, se lucra non-stop, munceau doamnele de le ieșeau ochii din cap, dar puteau face cel mult 60 de teste pe zi și aveam sute în așteptare. Se termină luna martie, a început aprilie și nu aveau nici un fel de rezultat. Atunci, cei de la DSP Neamț au trebuit să le permită să iasă din autoizolare și au venit la Iași cu o geantă imensă, au luat toate cele 260 de probe nelucrate și s-au dus la Synevo București, unde au avut rezultatele în 24 de ore”, a declarat un medic infecționist de la spitalul din Iași pentru Libertatea.

Recomandări Șeful Spitalului Județean din Suceava, generalul Ionel Oprea: „Am un teanc de cereri de concediu și de pensionări, de la medici. Pentru unii nu e clar că e nevoie de disciplină”

Rezultatul de la Synevo a fost gata în ziua de 4 aprilie, la trei zile după ce persoanele din autoizolare au putut să părăsească domiciliul: 10% dintre probe erau contaminate cu noul coronavirus, adică 26 de persoane dintre cele 260.

La “vânătoare” de pozitivi

DSP Neamț a început să îi caute pe aceștia fie pentru a-i ține iarăși în autoizolare la domiciliu, fie pentru a-i interna într-un spital de profil. Nici unul dintre ei nu a sunat însă la 112 sau la medicul de familie pentru a reclama simptome, însă aceleași surse ne-au precizat că până pe 8 aprilie nu fuseseră contactați încă toți pentru a fi anunțați că au testat pozitiv pentru COVID-19.

Familia afaceristului de 70 de ani din Piatra Neamț a fost printre cei 260 care erau izolați la domiciliu, însă aceștia au rămas în izolare până când le-au venit rezultatele, care au fost toate negative.

“Noi nu am trimis nici un test la Synevo în mod oficial, dacă județul a trimis, e responsabilitatea lor, ei își asumă. Noi am lucrat foarte greu în vremea aceea la început, din cauză că, înainte să avem aparatura pe care o avem astăzi, nu puteam prelucra mai mult de 60 de teste pe zi și a fost primul val, când veneau teste cu sutele. Ne pregătim probabil pentru un val nou în perioada următoare”, a declarat Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.

Director DSP Neamț: “Nu am anunțat sute de persoane că au testat negativ”

Libertatea a reușit să ia legătura cu directorul interimar al DSP Neamț, numit în urmă cu două săptămâni la conducerea instituției, în plină criză – avocatul Radu Firăstrău. Acesta a confirmat informațiile aflate la dispoziția reporterilor Libertatea, nu a vrut să comenteze cifrele, spunându-ne că acestea sunt oferite doar de Grupul de Comunicare Strategică, însă a afirmat că a trimis mai mult de 260 de teste la Synevo pentru analiză și au fost mai multe persoane depistate pozitiv după ce au ieșit din perioada de izolare la domiciliu, dar mai puține de 26. Toate acestea urmează să fie retestate.

„Noi pe tema aceasta am trimis o adresă la București. Dar oamenii aceia au stat în izolare pentru 14 zile, au urmat calea corectă, recomandată de medicii epidemiologi. Din ce spune metodologia, perioada de incubație este de 14 zile, probabil mai sunt și excepții. Am identificat toate persoanele care au primit rezultatul pozitiv, dar, din păcate, din cauza volumului foarte mare de lucru, nu am apucat să anunțăm sutele de oameni care au ieșit negativ, ceea ce iarăși mi se pare un lucru foarte rău, pentru că oamenii aceia poate sunt și astăzi cu stres”, a declarat Radu Firăstrău pentru Libertatea.

Consultații de la minister, pe WhatsApp

Acesta a spus că decizia de a merge la Synevo nu a luat-o DSP Neamț, ci a fost o recomandare a Ministerului Sănătății. “Toată Moldova a sufocat aparatul de testare de la Iași”, a spus Radu Firăstrău, explicând ulterior că a prezentat situația pe un grup de WhatsApp în care se aflau mai mulți directori DSP din țară și reprezentanți ai Ministerului Sănătății.

“Trebuie să înțelegeți că oamenii erau verificați de simptome cât au stat în izolare, se păstra legătura cu ei, dacă se simțeau rău sunau la spital. Avem un grup cu directorii DSP pe care comunicăm zilnic și mai mulți directori au ridicat această problemă. Cei de la București au venit cu soluția: folosiți privatul acesta. Noi am expus problema, soluția a venit de la Ministerul Sănătății”, a mai precizat Radu Firăstrău.

Toți cei care au ieșit din autoizolare au primit, conform directorului DSP Neamț, un aviz epidemiologic în care li s-a expus faptul că, deși s-a terminat perioada de autoizolare, rezultatul la teste nu a venit.

Sursele Libertatea spun că o situație similară a fost înregistrată și în județul Bacău, dar că numărul de cazuri descoperite ca fiind pozitive la Synevo a fost mai mic și persoanele contactate, care ieșiseră din autoizolare după 14 zile, au fost retestate și au ieșit negativ.

GSP.RO Larisa Iordache, trimisă în stradă: „M-au pus să îmbrac uniforma Poliției din lipsă de personal”