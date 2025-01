Avertismentul medicului pediatru Smaranda Arghirescu: creștere alarmantă a nașterilor prin cezariană și marile greșeli din alimentația bebelușilor

Cezariana, punctul zero al anemiilor

Cu o experiență de peste 30 de ani în oncohematologie pediatrică, prof. univ. dr. Smaranda Arghirescu a vorbit în repetate rânduri despre problema anemiilor carențiale de care copiii ajung să sufere.

Prof. univ. dr. Smaranda Arghirescu

Cea mai mare carență în primii trei ani de viață este cea de fier. „Laptele de mamă este alimentul ideal pentru alimentația copilului nou-născut și a sugarului mic. Laptele matern ar trebui menținut în alimentație până la șase luni. Care sunt greșelile care se fac? În primul rând, mamele nu mai doresc să alăpteze fără să fie niște motive medicale serioase”, explică dr. Arghirescu.

Problemele, explică medicul, apar chiar de la naștere, când multe mame optează pentru nașteri prin cezariană fără o justificare medicală temeinică. „Operația în sine este motiv de anemie. De ce? Pentru că în momentul în care s-a produs nașterea, deci, practic, copilul este în mediul exterior, cordonul ombilical care asigură legătura dintre placentă și copil n-ar trebui secționat imediat. Ar trebui lăsat câteva minute, astfel încât o cantitate suficientă de sânge să treacă de la placentă, de la mamă la nou-născut, astfel încât să-i fie asigurată funcția asta de transport a oxigenului în primele zile de viață, până când eritrocitele, globulele roșii ale nou-născutului învață ele să facă acest lucru”, mai arată medicul de la Timișoara.

Dr. Arghirescu susține că în momentul în care se face operația de cezariană, iar mama e culcată pe masa de operație și copilul este ridicat „toată coloana aia de sânge se întoarce înapoi la mamă”. „Atunci se secționează foarte repede cordonul ombilical, de teamă că mama sângerează. În momentul ăla, nou-născutul a pierdut aceste minute prețioase în care sângele trece de la mamă la copil”, explică medicul de la „Louis Țurcanu”.

Tot mai multe mame optează pentru nașteri prin cezariană fără o justificare medicală temeinică, spune medicul. Foto: Shutterstock

„Automat ajungem la o alimentație mixtă, dacă nu chiar artificială”

Prof. Arghirescu semnalează că următoarea greșeală este că multe mame refuză să alăpteze bebelușul. „Nu alăptează pentru că apar tot felul de complicații, vor să slăbească cât mai repede după sarcină, au senzația că nu au lapte destul și atunci în loc să mănânce și să bea în plus ele, medicul de familie introduce foarte repede laptele praf. Copilul în momentul în care se obișnuiește cu laptele praf, cu tetina, nu mai vrea sânul, că de acolo trebuie să muncești ca să iasă lapte și automat ajungem la o alimentație mixtă, dacă nu chiar artificială, cu lapte praf”, subliniază medicul timișorean.

Multe mame refuză să alăpteze bebelușul și introduc foarte repede laptele praf. Foto: Shutterstock

Următoare mare problemă ridicată de dr. Arghirescu este diversificarea alimentației, după vârsta de șase luni, când laptele matern nu mai este suficient.

La șase luni ar trebui să începem diversificarea. Primul lucru ar fi supa de zarzavat. Al doilea lucru care ar trebui introdus este carnea. Mamele vin cu diverse povestioare de genul «nu vrea, nu-i place», pentru că preferă să facă acel lapte praf sau să introducă chiar laptele din comerț, laptele de vacă, pentru că e mult mai simplu. Așa ajungem în situația în care, chiar dacă începe să-i dea piure sau un fruct, carnea o introduc foarte târziu”. Smaranda Arghirescu:

„Nu avem ce să căutăm cu avocado, pește sau fructe exotice la copil sub un an”

Profesorul universitar semnalează că este o modă în rândul tinerelor mămici de a le da bebelușilor produse din fructe exotice. „Nu avem ce să căutăm la vârsta de sub un an nici cu pește, care e alergizant, nici cu avocado, nici cu kiwi, nici cu alte fructe exotice pe care le cumpărăm în ideea că «wow, uite copilul meu ajunge să mănânce nu știu ce, ceea ce mie nu mi s-a oferit în copilărie». Copilul sub un an trebuie să mănânce alimente autohtone, dacă se poate bio, cumpărate de la țară. Morcovul acela crescut fără tot felul de îngrășăminte chimice. Eu le spun mamelor: «te duci la piață, cumperi mere care au vierme și scoți viermele pentru că acelea sigur nu sunt stropite»”, este sfatul dat de dr. Arghirescu.

Diversificarea trebuie să înceapă cu supa de zarzavat, spune medicul. Foto: Shutterstock

Drama copilului care a mâncat până la doi ani și jumătate doar cartofi prăjiți

Medicul timișorean susține că în ultimii cinci-șase ani au ajuns la spital „extrem de multe” cazuri la copii până în trei ani.

„Fierul vine din alimentație bogată în carne, bogată în ou și eventual organe, ficățel și așa mai departe. Dacă tu nu introduci carnea și nu-i dai cantitatea suficientă pe motiv că nu vrea, continui după aceea cu greșelile. Am avut copil care, până la vârsta de doi ani și jumate, n-a mâncat niciun fel de mâncare în afară de cartofi prăjiți. Doar cartofi prăjiți. Nici un fel de carne, nici un fel de ciorbă, nici un fel de supă. Vin copii cu hemoglobină de 3 grame la sută, când ei ar trebui să aibă 11-12 grame la sută, iar mama nu sesizează că e copilul alb ca peretele”, mai atrage atenția specialista.

Copiii cu alimentație precară nu provin din medii defavorizate economic. Dimpotrivă. Problema, susține dr. Arghirescu, este că mamele își iau informațiile de pe bloguri sau grupuri de mame care oferă informații greșite: „O altă problemă e că nu se mai gătește acasă. Copilul se învață cu McDonald’s, KFC, chipsuri, pufuleți și nu mănâncă o ciorbă de perișoare sau o friptură de pui, un șnițel și așa mai departe”.

O altă greșeală, susține medicul, este că multor copii li se dă să mănânce lapte cu cereale: „Nu este greșit în sine, dar nu oferă, când copilul crește intens, suficient aport, în primul rând caloric, și în al doilea rând nu oferă proteinele de care are nevoie. Copilul nu mai poate să crească doar cu lapte. La micul-dejun, mai bine îi oferi un ou, un sandvici. După aceea poate să mănânce și lapte cu cereale. Toate lucrurile astea sunt scăpate de sub control”.

Alimentația nesănătoasă duce la carențe de fier la copii. Foto: Shutterstock

Complicațiile grave la care se poate ajunge din cauza anemiei

Dr. Arghirescu atrage atenția că din cauza anemiilor se poate ajunge la nevoia de transfuzii de sânge, care pot atrage după sine alte complicații.

„Anemia se instalează lent, în timp. Copilul n-a mâncat ce trebuie de la vârsta de șase luni, iar la un an și jumătate, un an și zece luni, doi ani și ceva, apare o anemie extrem de severă. Dacă anemia nu este descoperită întâmplător la niște analize, copilul face o intercurență, o bronșiolită, o laringită. Cu ocazia asta vine la spital. Când este la 3 grame de hemoglobină și copilul are bronșiolită, e obligația ta, ca medic, să transfuzezi, să-i dai un produs de sânge (concentrat eritrociar).

Din cauza afecțiunii respiratorii, lipsa de oxigen este extrem de severă, pentru că eu n-am conținutul eritrocitelor în hemoglobină care să îmi transporte oxigenul. Atunci ajungem să facem unor copii mici o transfuzie care putea fi evitată”, a explicat medicul de la Spitalul de Copii din Timișoara.

Odată cu transfuzia, copilul este supus riscului de transmitere a unor virusuri în fereastră serologică. „Există riscul, Doamne ferește, să ia o hepatită B sau C. De ce să supui un copil normal, care nu are o boală severă, unei transfuzii de sânge, când tu, ca familie, ești vinovată că nu l-ai alimentat corect!?”, se întreabă retoric dr. Arghirescu.

„Nu se poate să nu ne vaccinăm copilul de tetanos, de poliomielită”

Experta în oncohematologie de la Timișoara susține că încă dinainte de pandemie, cadrele medicale au avut de-a face cu „atotștiutorii” care ignoră sfaturile medicale pentru că „au citit undeva…”.

Este o tendință antivaccinare, nu numai de când cu COVID-ul, că nu vorbim aici de vaccinul anti-COVID. Vorbim de toate celelalte vaccinuri obligatorii în copilărie. O să avem o masă mare de populație nevaccinată și în această masă o să apară niște boli care o să ne decimeze de nu-i adevărat.

Nu se poate să nu ne vaccinăm copilul de tetanos, de poliomielită. Noi toți cei de o anumită vârstă, peste 50 de ani să zic, suntem toți vaccinați cu aceste scheme. Câți dintre noi am făcut complicații de gen autism de la vaccin? Nu cred că putem să fim informați citind pe internet că nu știu care vaccin conține mercur”, remarcă Smaranda Arghirescu.

Tendința antivaccinare a copiilor, apărută în ultimii ani, crește riscul apariției unor boli grave. Foto: Shutterstock

În cazul tratamentelor naturiste, dr. Arghirescu susține că „nimeni nu spune că este greșit să-i dai copilului un ceai de tei sau de ceapă, dacă tușește”: „Acestea sunt așa-numitele viroze cu care copiii vin în contact și care oricum nu au un tratament specific. Nu spunem că la răceala asta, dacă e cauzată de un virus, avem vreun tratament specific. Spunem: «ai grijă, dacă face febră dă-i un Paracetamol, dă-i un ceai, hidratează-l bine». Acestea sunt lucrurile care merg cu tratamente naturiste și aș cita din înțelepciunea poporului român, care spune că sunt boli care se vindecă în șapte zile dacă mergi la medic și într-o săptămână dacă nu mergi la medic”.

În cazul afecțiunilor dovedite a fi provocate de o bacterie, „niciodată nu o să meargă tratamente naturiste”. „Cancerul la copil nu se vindecă cu tratamente naturiste, ca să nu ajungem la alte tratamente, că dacă vă spun vă îngroziți. Trebuie să aderăm și noi la schemele internaționale de tratament în toată țara. Ele există. Leucemia limfoblastică, spre exemplu, se vindecă în peste 85% din cazuri doar cu tratament, fără să trebuiască transplant și alte proceduri. Condiția e ca tratamentul să fie respectat. Și da, îl putem face în țară și avem posibilități de diagnostic cum au și cei de dincolo”, a subliniat medicul oncohematolog Smaranda Arghirescu.

Foto: Shutterstock

