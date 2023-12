„Nu conduceți, dacă ați băut. Pentru dispariția completă a alcoolului etilic din sânge, la o alcoolemie de 100 mg/dl (1 g°/00 ) sunt necesare 6-7 ore (!!! cu condiția stopării consumului de alcool)”, a transmis medicul Ciuhodaru, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în perioada sărbătorilor, peste 30% din şoferii cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani au condus cel puţin o dată sub influenţa băuturilor alcoolice.

„Doar câteva pahare multiplică de 10 ori riscul accidentelor rutiere. Unu din trei accidente mortale este direct legat de consumul de alcool”, adaugă medicul.

El susţine că metodele de a păcăli „fiola” care arată alcoolemia sunt doar simple mituri.

„Încercările pentru a păcăli fiola prin: spălat pe dinți, utilizarea gumei de mestecat, scorțișoara ținută pe cerul gurii, mestecatul de pătrunjel, afirmarea ingestiei de acid acetic sub forma de oțet (castraveți murați, salată etc.) sau a ingestiei de medicamente sub formă de soluție alcoolică sau a bomboanelor ce conțin alcool, încercarea de a sulfa pe lângă fiolă nu au avut niciodată rezultat”, precizează Tudor Ciuhodaru.

Medicul atrage atenţia că alcoolul afectează viteza de reacţie, judecata şi simţul orientării şi vă face mai vulnerabil la accidente.

