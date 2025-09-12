Județele aflate sub cod galben de averse însemnate cantitativ

Codul galben de averse însemnate cantitativ este valabil astăzi, până la ora 22.00.

Harta cu județele aflate sub cod galben de averse însemnate cantitativ. Foto: ANM

„În nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25… 30 l/mp și izolat peste 40 l/mp”, au transmis meteorologii.

De asemenea, specialiștii au emis și o informare meteorologică de ploi însemnate cantitativ. Aceasta a intrat în vigoare vineri, 12 septembrie 2025, de la ora 10.00, și este valabilă până sâmbătă, 13 septembrie 2025, ora 2.00.

„Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, precizează ANM.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Ce înseamnă codul galben și cum clasifică meteorologii fenomenele meteo în coduri

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Meteorologii folosesc patru coduri de culori pentru a clasifica gravitatea fenomenelor meteorologice:

Verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase

Galben: Fenomene temporar periculoase, obișnuite pentru zonă și sezon

Portocaliu: Fenomene grave, cu intensitate mare, ce pot cauza pericole localizate și perturbări semnificative

Roșu: Fenomene foarte periculoase, cu intensitate foarte mare și efecte potențial dezastruoase.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE