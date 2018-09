Incidentul aviatic s-a produs în jurul orei locale 9:30 (ora României, 02:30).

Aeronavă Boeing 737, aparținând companiei Air Niugini, s-a prăbușit în Oceanul Pacific, în apropierea aeroportului din insula Weno, din Statele Federale ale Microneziei.

Din fericire, toți cei 47 de oameni aflați la bord, 36 de pasageri și 11 membri ai echipajului, au fost salvați. Au fost transportați la spital. Nicio persoană nu a avut răni grave în urma accidentului aviatic, conform Mediafax.

Avionul „urma să aterizeze, însă înainte de aterizare era la 137 metri şi s-a prăbuşit”, a declarat Jimmy Emilio, directorul general al Aeroportului Chuuk de pe insula Weno.

DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.

Thirty-five passengers and 12 crew members are all accounted for, according to officials at Weno International Airport. https://t.co/zIClZlNtug pic.twitter.com/rtrj90SkIK

— ABC News (@ABC) September 28, 2018