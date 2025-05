Accidentul a avut loc în jurul orei locale 13:49, iar martorii au raportat că au văzut cum se ridica fum din munte și au auzit mai multe zgomote de explozii.

„O aeronavă de patrulare maritimă P-3, care a decolat la ora 13:43 pentru antrenament de aterizare și decolare de la o bază aeriană din Pohang, s-a prăbușit într-o locație din apropiere în jurul orei 13:49, dintr-un motiv încă necunoscut”, a transmis Marina sud-coreeană.

La bordul avionului se aflau patru persoane, doi ofițeri și doi subofițeri, care nu au supraviețuit impactului cu solul.

Marina sud-coreeană a anunțat ulterior că a recuperat cadavrele celor patru ofițeri. Identitatea militarilor nu a fost încă dată publicității. Nu au fost raportate victime civile.

⚡️✈️🇰🇷 A South Korean navy P-3CK plane has crashed in the southern city of Pohang in South Korea.



The crash happened at around 1:50 p.m. (0450 GMT) pic.twitter.com/f3cY1Ur3fs