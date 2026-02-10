Copiii sunt în stare gravă la spital

Incidentul a avut loc marți, 10 februarie, la Kingsbury High School în Londra. Poliția Metropolitană l-a căutat pe suspect și a confirmat în această seară că un băiat de 13 ani se află în arest, potrivit publicației britanice Metro. De asemenea, ofițerii antiterorism vor prelua ancheta „din cauza circumstanțelor înconjurătoare”.

Polițiștii au fost chemați la unitatea de învățământ în jurul orei locale 12:40, în urma unei sesizări că un băiat de 13 ani a fost înjunghiat. Ajunși la fața locului, ofițerii au fost informați că și un alt băiat de 12 ani a fost înjunghiat.

„Ambii băieți au fost transportați la spital. Așteptăm vești despre starea lor, deși înțelegem că sunt grav răniți. Gândurile tuturor celor de la Met (Poliția Metropolitană n.r.) sunt alături de ei și de cei dragi lor și dorim să mulțumim medicilor și asistentelor medicale care le acordă băieților îngrijiri de urgență”, a precizat detectivul șef Luke Williams, potrivit publicației citate.

Suspectul a fugit de la locul faptei

Detectivul a mai adăugat că suspectul, care ar avea 13 ani, a părăsit locul faptei după înjunghiere: „După anchete urgente, ofițerii noștri l-au arestat și au recuperat arma care credem că a fost folosită în atac. Suspectul a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor și rămâne în custodie pentru a fi interogat de ofițerii noștri. Ancheta evoluează rapid, dar în prezent nu căutăm alte persoane în legătură cu acest incident”.

Suspectul de 13 ani, care a fost arestat, este considerat a fi un fost elev al aceleiași instituții.

Într-un comunicat emis pe site-ul unității de învățământ, conducerea școlii a afirmat că a avut loc un „incident grav”, care este acum „sub control”. De asemenea, s-a stabilit ca școala primară să fie închisă miercuri, 11 februarie.

La ce vârstă sunt pedepsiți penal minorii în Marea Britanie

În Anglia și în Țara Galilor, vârsta răspunderii penale este mai mică în comparație cu multe alte state europene. Copiii pot fi arestați și trași la răspundere penală începând cu vârsta de 10 ani.

Acest lucru înseamnă că, de la această vârstă, un copil poate fi: reținut și interogat de poliție, pus sub acuzare pentru o infracțiune sau chiar trimis în fața unei instanțe de judecată (Youth Courts). Deși pragul de 10 ani este cel de la care începe răspunderea, sistemul juridic britanic tratează minorii diferit față de adulți.

Majoritatea cazurilor sunt judecate în Youth Courts (tribunale pentru tineret), care sunt mai puțin formale. Totuși, pentru infracțiuni extrem de grave (cum ar fi omorul), copiii pot ajunge în fața unei instanțe obișnuite (Crown Court).

Minorii nu sunt trimiși în închisori pentru adulți. Dacă fapta este gravă și necesită detenție, aceștia sunt trimiși în centre securizate pentru tineret (Secure Children’s Homes sau Young Offender Institutions).

Regatul Unit nu are un sistem juridic unitar în această privință. În timp ce în Anglia și Țara Galilor vârsta este de 10 ani, în Scoția vârsta răspunderii penale a fost ridicată recent la 12 ani.

În schimb, în România, potrivit Codului Penal, copiii sub 14 ani nu au discernământ și nu pot fi urmăriți de justiție și nici reținuți. Este și situația copilul de 13 ani din localitatea Cenei, care a fost implicat, în ianuarie 2026, în uciderea unui adolescent de 15 ani. Ulterior, acesta a fost preluat în grija statului și pus sub supraveghere specializată de către Comisia pentru Protecția Copilului Timiș.

