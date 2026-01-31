Luat de urgență dn familie

Joi după-amiază, băiatul de 13 ani din Cenei, județul Timiș, suspectat că ar fi comis o crimă alături de un alt minor de 15 ani, a fost luat de urgență din familie în urma unui ordin judecătoresc, conform News.ro. Decizia a fost luată după ce părinții copilului nu au respectat măsurile impuse de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Timiș.

„Având în vedere neîndeplinirea de către familia băiatului a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului prin care a fost instituită măsura de protecție specială a supravegherii copilului în familie, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului”, a informat DGASPC Timiș.

„Hai să-l omorâm!“

Înainte să ajungă în grija statului, băiatul le-ar fi dezvăluit bunicilor cum a plănuit uciderea prietenului său. Ce doi au avut conflicte încă din vară, se tot certau și se pare că s-au şi bătut.

„Mi-a zis în felul următor, zice: «Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea». Zic şi nu ai fost să-i zici la mama lui? «Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură»”, a povestit bunica băiatului de 13 ani.

Bunicul minorului a adăugat: „Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: «Hai să-l omorâm!» Atunci a fost de acord şi nepotul meu”.

Familia nu a respectat obligațiile impuse

După incidentul deosebit grav, în care minorul este suspectat de implicare într-o crimă, autoritățile au decis plasarea acestuia sub supravegherea specializată a familiei, având în vedere că, la 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală. Familia a garantat inițial că va respecta obligațiile impuse, inclusiv prezentarea copilului la analize și teste, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor oficiale, copilul va continua să fie evaluat la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. Procurorii au explicat că, din cauza vârstei, nu poate fi dispusă nicio măsură penală împotriva sa și nici realizarea unei expertize medico-legale psihiatrice.

Incidentul a stârnit revolta localnicilor din Sânmihaiu Român, unde copilul se afla la casa bunicilor. Duminică după-amiază, aproximativ 150 de persoane au protestat în fața locuinței, cerând ca minorul să nu rămână în localitate. Ulterior, jandarmii l-au preluat pe copil pentru a-l duce la un centru specializat.



