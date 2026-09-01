Bunicul său a descris situația drept confuză pentru nepotul său

„A încercat să facă haz de necaz, dar părea destul de bulversat de ce ar fi nevoie să fie întrebat așa ceva. Este ciudat”.

Bunicul a mai adăugat că asistenta a ridicat din umeri, dând de înțeles că nu are nicio vină pentru această întrebare.

Conform afișelor din spital, tuturor pacienților cu vârste cuprinse între 12 și 55 de ani, indiferent de gen, li se pune întrebarea dacă sunt însărcinați înainte de a li se face o radiografie în zona abdomenului.

Fiona McAnena, reprezentantă a organizației caritabile Sex Matters, a criticat situația, spunând: „Este ridicol. Evident că acel clinician știa că pacientul este băiat”.

Guvernul Scoției a transmis că aceasta este o chestiune ce ține de NHS Lothian, iar consiliul de sănătate nu a oferit încă un comentariu.

Cum ar fi apărut controversa

Controversa ar fi apărut după dezvăluiri potrivit cărora o organizație caritabilă din Scoția ar fi primit sute de mii de lire sterline pentru a organiza la Edinburgh sesiuni în cadrul cărora femeile trans sunt învățate să alăpteze bebeluși.

The Sun mai scrie că LGBT Health and Wellbeing, organizație care primește finanțare de la NHS, de la guvernul scoțian și de la consiliile locale, afirmă că grupul său „Queer Milk” îi primește pe cei care „alăptează, hrănesc sau oferă lapte matern copilului lor, indiferent de cum arată parcursul lor în ceea ce privește hrănirea copilului”.

Logo-ul grupului prezintă o persoană cu barbă, învelită într-un steag trans, care ține un bebeluș la piept, conform publicației menționate.

Susan Smith, director al organizației For Women Scotland, a comentat pentru The Times: „Ca să afirmăm ceea ce este evident, bărbații biologici nu pot alăpta bebeluși”.

Ea a mai adăugat: „Este momentul ca guvernul SNP, NHS și consiliile scoțiene să înceteze să mai finanțeze astfel de grupuri activiste pentru a promova asemenea idei absurde”, scrie publicația menționată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE