În prima sa reacție oficială oferită din Biroul Oval pe această temă, liderul de la Casa Albă a lansat un atac direct la soția prințului Harry, acuzând-o de lipsă de respect față de Casa Regală britanică.

„Nu am fost un fan al lor”

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea și soția sa părăsiseră Marea Britanie în anul 2020, pe fondul unor relații extrem de tensionate cu familia regală și al unui val de critici publice.

Până de curând, cei doi au locuit în statul american California alături de cei doi copii ai lor, Archie (7 ani) și Lilibet (5 ani).

Informațiile apărute în presa britanică indică faptul că familia intenționează să se stabilească în zona rurală Cotswolds, o regiune exclusivistă din nord-vestul Londrei, foarte apreciată de vedete.

Donald Trump, atac la adresa prințului Harry și a lui Meghan Markle după ce au părăsit SUA: „Dacă aș fi familia regală, nu i-aș primi înapoi”
Donald Trump. Foto: Getty Images

Întrebat de jurnaliști în Biroul Oval despre mutarea cuplului peste Ocean pentru o perioadă nedeterminată, Donald Trump a fost extrem de tranșant, subliniind că decizia lor este una binevenită din punctul său de vedere.

„Sunt fericit de acest lucru. Nu am fost un fan al lor”, a transmis Donald Trump.

Președintele SUA a declarat deschis că nu a simpatizat niciodată cu acțiunile celor doi și a criticat modul în care aceștia s-au raportat la monarhia britanică.

Acuzații de lipsă de respect față de regina Elisabeta a II-a

Liderul de la Washington a adus în discuție amintirea fostei suverane a Marii Britanii, arătând că comportamentul celor doi a fost de neacceptat. Trump a reamintit că a avut o relație personală caldă cu regina Elisabeta a II-a în timpul mandatelor sale, la fel cum păstrează o legătură strânsă și cu regele Charles al III-lea.

În opinia președintelui american, atitudinea afișată de Meghan Markle și prințul Harry față de coroană a depășit limitele admise.

„Cred că au fost foarte nerespectuoși cu familia regală. Nu mi-a plăcut asta”, a afirmat Donald Trump.

Președintele american a adăugat că, dacă el s-ar fi aflat în poziția de lider al Casei Regale, nu ar fi acceptat revenirea celor doi pe pământ britanic și nici refacerea legăturilor oficiale.

„Dacă aș fi fost familia regală, nu i-aș fi primit înapoi”, a declarat Donald Trump.

Această luare de poziție vine pe fondul unor pași timizi de reconciliere făcuți de prințul Harry, care a reluat legătura cu tatăl său, regele Charles al III-lea, vizitându-l în contextul problemelor de sănătate ale suveranului.

Cu toate acestea, surse din anturajul regal susțin că relațiile dintre Harry și fratele său mai mare, prințul William, moștenitorul tronului, rămân în continuare extrem de reci.

Un istoric lung de tensiuni între Trump și Meghan Markle

Declarațiile recente reprezintă doar un nou capitol dintr-un lung șir de replici acide între Donald Trump și foștii duci.

Tensiunile au început încă din timpul campaniei prezidențiale americane din anul 2016, când Meghan Markle, de naționalitate americană, l-a criticat public pe Trump, numindu-l o figură dezbinatoare.

La rândul său, în timpul primului mandat prezidențial, Trump s-a delimitat în repetate rânduri de actriță, oferind comentarii ironice la adresa mariajului celor doi.

Tensiunile acumulate în ultimii ani ies din nou la suprafață odată cu decizia cuplului de a părăsi definitiv rezidența americană și de a-și stabili din nou domiciliul pe teritoriul Regatului Unit.

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