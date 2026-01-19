Conform Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, polițiștii Serviciului Rutier au încercat să oprească regulamentar un autoturism care circula pe Drumul Național 7, în localitatea Câmpuri-Surduc, însă șoferul nu a respectat semnalele agenților.

În aceste condiții, echipajul a pornit în urmărirea mașinii, folosind semnalele acustice și luminoase.

Deoarece autoturismul se îndrepta spre județul Arad, a fost solicitat sprijinul polițiștilor de la Secția 8 Poliție Rurală Săvârșin.

Intervenția coordonată a forțelor din Hunedoara și Arad a dus la oprirea vehiculului în localitatea Milova, fără producerea vreunui accident, deși acesta rula cu o viteză mult peste limita legală.

La volan a fost identificat un minor de 12 ani, domiciliat în Chișineu-Criș. Verificările ulterioare au arătat că autoturismul fusese furat din județul Sibiu.

Copilul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință, iar ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale.

