Băiat de 6 ani mușcat de o viperă de nisip, în vacanța din Croația, salvat de la moarte când veninul îi ajunsese deja la subțioară: „A fost ca într-un film”

Alexander Spriet și familia sa se aflau luni în a treia zi de vacanță în Croația și au mers în drumeție în Parcul Național Paklenica. Când s-au oprit oprit pe malul unui râu, lucrurile au luat o întorsătură dramatică. „Thibaut a vrut să se joace lângă apă”, spune tatăl său, Alexander Spriet. „A apucat o creangă pentru a-și menține echilibrul. Dar nu văzuse un șarpe culcat pe acea ramură. A strigat, șarpele i-a mușcat degetul”.

Șarpele era o viperă de nisip: una dintre cele mai veninoase specii de șerpi care trăiesc în sălbăticie în Europa.

„În mod normal, se întâmplă rar sau niciodată să atace oameni acolo, în Croația, ni s-a spus după aceea”, spune Alexander. „Dar din cauza vremii calde, merg la apă să se încălzească pe pietre”.

„Thibaut sângera la deget, dar nu știam la momentul respectiv dacă mușcătura era veninoasă sau nu”, își amintește tatăl. „Nu am avut acoperire cu telefonul nostru mobil. Ne-am hotărât imediat să ne întoarcem la intrarea în Parcul Național: când intrasem am văzut acolo un post de prim ajutor”.

Thibaut, sora lui mai mare și părinții lui, luni, în prima zi a vacanței din Croația. Foto: Familia Spriet

Thibaut a fost muşcat la ora 15:15. Părinții nu știau, dar începuseră o cursă contracronometru. „Thibaut s-a simțit puțin slăbit. L-am luat în spate, pe umeri. Privind retrospectiv, s-a dovedit a fi alegerea potrivită. Când mergi, sângele tău curge mai repede și otrava se răspândește mai rapid”, își amintește Alexander.

„Din reflex, i-am cerut soției mele să facă rapid o poză șarpelui lung de un metru”. Și asta s-a dovedit a fi o decizie importantă. Călătoria până la postul de prim ajutor a durat 45 de minute: „Când am arătat fotografia acolo, păreau îngroziți: mușcătura era foarte otrăvitoare. Nu văzuseră niciodată un copil muşcat de o viperă de nisip”.

„Thibaut a fost dus cu ambulanța la spitalul din Zadar. Datorită fotografiei, știau ce antidot să-i administreze. Numai că nu au știut imediat care este doza pentru un copil. Sperăm să-i putem salva viața, ne-au spus medicii. Când a trebuit să stăm și să așteptăm, după aceea, mă așteptam la un apel cu vești proaste în orice moment”, își amintește tatăl băiatului de 6 ani.

La ora 17, Thibaut a primit antidotul salvator: „A fost ca într-un film. Veninul se răspândește încet, de unde ai fost mușcat. Dacă ajunge la inima ta, este fatal. Cu Thibaut s-a oprit la axilă”.

Cinci zile mai târziu, Thibaut se află încă în spitalul din Split: „Inițial, medicii au vrut să aștepte și să vadă, pentru că existau riscuri de insuficiență renală sau tromboză. Thibaut era singur în secția de terapie intensivă. Aveam voie doar o oră. Din fericire, acum putem petrece toată ziua cu el”

„Sperăm să ne întoarcem în Belgia la începutul săptămânii viitoare. Medicii au fost nevoiți să-i facă incizii în mână pentru a ușura presiunea. Când acestea se vor vindeca, ar trebui să putem pleca”, spune tatăl. Părinții vor acum să avertizeze alte persoane: „Nu ne-am imaginat niciodată că ne vom întâlni cu un șarpe atât de periculos în Croația. Nicăieri nu am văzut semne care să ne avertizeze despre asta”.

Vipera care l-a mușcat pe Thibaut. Foto: Familia Spriet

Vipera de nisip este unul dintre cei mai otrăvitori șerpi din Europa. „În Europa avem opt șerpi veninoși. Toți sunt vipere”, spune Peter Engelen, expert în șarpi, la Natuurpunt.

În Croația, în medie, 5 persoane din 100.000 sunt mușcate de un șarpe anual. De asemenea, mor doi oameni în fiecare an. Șarpele care l-a mușcat pe Thibaut în Croația a fost o viperă de nisip. „Acesta este unul dintre cei mai veninoși șerpi din Europa și poate fi destul de rău”, spune Engelen. „Vipera de nisip, care poate crește în medie între 30 și 60 de centimetri, are o otravă citotoxică care are efect asupra celulelor și țesuturilor. Acest venin poate provoca umflare, durere și vezicule la locul mușcăturii. Dar uneori există și moartea țesuturilor și sângerări interne. Se știe, de asemenea, că unele populații au un venin neurotoxic. Asta afectează sistemul nervos”.

