Țipete, panică și haos: un turist povestește ororile incendiului din Elveția

Într-o conferință de presă, autoritățile au anunțat „aproximativ 40 de decese și 115 răniți” în urma incendiului, din noaptea de Revelion. 80 de persoane au fost transportate la spitale cu elicopterele de salvare și cu ambulanța.

Edmond, un bărbat de 49 de ani originar din Gent, se afla în stațiune împreună cu familia sa în timpul teribilului incendiu produs în barul Constellation. El a fost martor la incidentul mortal.

„Ceea ce am văzut a fost oribil. Străzile erau pline de răniți, unii aveau fața complet arsă”, a povestit acesta pentru televiziunea belgiană VTM, citată de publicația DH.

Belgianul a mai mărturisit la televiziunea flamandă că atmosfera era dominată de spaimă, panică și haos după izbucnirea focului. „Am văzut oameni care erau operați chiar sub ochii mei. Dar mai ales, țipetele de durere ale acelor tineri îți înghețau sângele în vine. Se auzeau strigăte din toate părțile”, a adăugat el.

O bancă a fost transformată pe loc în spital pentru a ajuta răniții

Belgianul a ținut să felicite intervenția echipelor de salvare, care s-au confruntat cu numeroase dificultăți.

„Au deschis o bancă și au transformat-o într-un spital pentru răniți, pentru că trebuie spus că afară erau -10 grade”, a mai spus el.

Stațiunea Crans-Montana se află la aproape 1.000 de metri altitudine, iar ambulanțele și elicopterele au trebuit să urce din vale.

„Salvatorii au fost nevoiți să facă alegeri dificile la fața locului. (…) Să decidă cine este cel mai grav rănit și cine poate fi transportat primul”, a mai spus Edmond, care frecventase barul în tinerețe.

