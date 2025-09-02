Razia poliției din Australia de Sud a avut loc sâmbătă într-o casă din Royal Park. Aproximativ 2.500 de articole, incluzând 1.700 de cutii nedeschise de Lego, au fost confiscate. Prada era atât de voluminoasă încât au fost necesare trei camioane pentru a o transporta.
John De Candia, reprezentant al Poliției din Australia de Sud, a declarat: „Dimensiunea capturii este semnificativă și indică gravitatea presupusei infracțiuni”. Operațiunea face parte dintr-o inițiativă mai amplă de combatere a furturilor din magazinele de retail din stat.
Pe lângă seturile Lego, au fost găsite și alte jucării populare, precum:
- Jucării de pluș
- Pistoale cu apă
- Camioane de jucărie
- Produse cu licență Pokémon, Barbie, Hello Kitty și Thomas the Tank Engine
Autoritățile suspectează că aceste articole urmau să fie comercializate pe internet. De Candia a avertizat consumatorii: „Acest tip de furt nu este fără victime. Cei care cumpără produse ieftine de pe site-urile online facilitează fără să știe această infracțiune și îi îndemnăm să ia în considerare acest aspect.”
Operațiunea poliției a dus la o scădere a furturilor din magazine în ultimele luni în Australia de Sud, cu aproximativ 2.500 de arestări efectuate.
În Marea Britanie, de exemplu, un studiu recent a arătat o creștere alarmantă a furturilor raportate de comercianți, ajungând la 20,4 milioane de cazuri într-un an, cu pierderi estimate la 2 miliarde de lire sterline.
Bărbatul acuzat de furt urmează să se prezinte în fața Tribunalului Magistrat din Port Adelaide pe 30 septembrie.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.