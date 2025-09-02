Razia poliției din Australia de Sud a avut loc sâmbătă într-o casă din Royal Park. Aproximativ 2.500 de articole, incluzând 1.700 de cutii nedeschise de Lego, au fost confiscate. Prada era atât de voluminoasă încât au fost necesare trei camioane pentru a o transporta.

John De Candia, reprezentant al Poliției din Australia de Sud, a declarat: „Dimensiunea capturii este semnificativă și indică gravitatea presupusei infracțiuni”. Operațiunea face parte dintr-o inițiativă mai amplă de combatere a furturilor din magazinele de retail din stat.

Pe lângă seturile Lego, au fost găsite și alte jucării populare, precum:

Jucării de pluș

Pistoale cu apă

Camioane de jucărie

Produse cu licență Pokémon, Barbie, Hello Kitty și Thomas the Tank Engine

Autoritățile suspectează că aceste articole urmau să fie comercializate pe internet. De Candia a avertizat consumatorii: „Acest tip de furt nu este fără victime. Cei care cumpără produse ieftine de pe site-urile online facilitează fără să știe această infracțiune și îi îndemnăm să ia în considerare acest aspect.”

Operațiunea poliției a dus la o scădere a furturilor din magazine în ultimele luni în Australia de Sud, cu aproximativ 2.500 de arestări efectuate.

În Marea Britanie, de exemplu, un studiu recent a arătat o creștere alarmantă a furturilor raportate de comercianți, ajungând la 20,4 milioane de cazuri într-un an, cu pierderi estimate la 2 miliarde de lire sterline.

Foto: South Australia Police

Bărbatul acuzat de furt urmează să se prezinte în fața Tribunalului Magistrat din Port Adelaide pe 30 septembrie.

