A fost sfătuit să-și adapteze CV-ul în funcție de postul vacant

Miles Bradley, din New York, își caută un loc de muncă de trei ani. Ultima dată el a fost angajat ca inginer software la AT&T, o companie americană de telecomunicații, una dintre cele mai mari și mai vechi din lume.

După acești ani în care a fost în căutarea unui loc de muncă, Miles Bradley bănuiește că cea mai bună șansă de a fi angajat ar putea fi o strategie pe care refuză să o încerce: să mintă în CV-ul său. Miles Bradley Bradley este unul dintre zecile de americani cu care Business Insider a discutat în ultimul an și care se luptă să-și găsească un loc de muncă.

Bărbatul a susținut că a luat legătura cu mai mulți specialiști în resurse umane în timpul căutării sale și că unii i-au cerut să-și adapteze CV-ul pentru a se potrivi mai bine cu un post vacant – cereri pe care le-a acceptat cu plăcere.

Cu toate acestea, Bradley afirmă că unii recrutori au mers mai departe, făcând modificări semnificative în CV-ul său fără aprobarea sa, ceea ce el a considerat că nu reflectă cu exactitate experiența și calificările sale. Aceste modificări păreau să-l ajute să obțină câteva interviuri, dar odată ce și-a dat seama ce CV a fost folosit, a refuzat oportunitățile.

„M-am gândit: «Stai puțin, acest CV nu mă reprezintă deloc și, din punct de vedere etic, nu pot face asta»”, a spus Bradley.

Unele companii ar putea aștepta candidatul perfect

Unele persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt dispuse să încerce aproape orice pentru a fi angajate. Deși exagerarea adevărului într-un CV sau în timpul unui interviu, de exemplu, ar putea da roade, strategia implică și riscuri semnificative.

Bradley a declarat că este îngrijorat de faptul că o piață a muncii competitivă încurajează îmbunătățirea CV-urilor atât de către recrutori, cât și de către persoanele în căutarea unui loc de muncă și că îi este greu să concureze cu aplicații fabricate.

„Industria a devenit dependentă de găsirea candidaților perfecți”, a spus el. „Vor să aibă pe cineva care se potrivește exact cu ceea ce caută”, a mai adăugat el

Dacă companiile au suficientă răbdare, el crede că, în cele din urmă, va apărea cineva cu CV-ul ideal. Și când se întâmplă acest lucru, Bradley spune că nu poate învinovăți companiile pentru că aleg candidatul care pare a fi opțiunea sigură și logică, chiar dacă acesta nu este neapărat cea mai potrivită persoană pentru postul respectiv.

Iar datele statistice din SUA arată că multe companii au devenit mai lente în ocuparea posturilor vacante, fie din cauza incertitudinii economice, fie din dorința de a găsi candidatul perfect.

Cum a făcut față bărbatul șomajului de lungă durată

Odată ce a plecat oficial de la ultimul său loc de muncă, bărbatul a început să caute un loc de muncă, vizând posturi de manager de inginerie și de director. Pe măsură ce căutarea unui loc de muncă s-a prelungit, acesta a explorat și posturi de manager de produs și analist de afaceri și chiar a aplicat pentru un post de barista la Starbucks.

În ciuda faptului că a trimis sute de cereri, încă așteaptă o ofertă. Căutarea unui loc de muncă timp de trei ani a afectat finanțele lui Bradley, dar el a spus că are norocul de a avea sprijinul partenerului și al familiei sale.

În plus față de ajutorul financiar, Bradley a susținut că a reușit să se descurce pentru că a devenit extrem de minimalist. El a precizat că înainte de a fi dat afară de la locul de muncă avea mai multe mașini, dar acum conduce un singur vehicul vechi de 15 ani.

„Asta înseamnă că nu cumpăr nimic din ce nu am nevoie. Am redus totul la câteva rucsacuri cu lucruri”, a povestit el.

Bradley a spus că își reamintește adesea că, în ansamblu, este norocos să aibă stilul de viață pe care îl are.
„Încă trăiesc în procentul superior al populației mondiale. Deci, de ce ar trebui să fiu supărat?”, a întrebat el.

Privind în viitor, Bradley susține că este împăcat cu posibilitatea ca norocul său în căutarea unui loc de muncă să nu se schimbe niciodată, dar intenționează să continue să caute un job.

