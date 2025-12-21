Tramvaiul circulă pe traseul Bulevardul Muncii – Piața Gării – Str. Bucium după următorul program:

Plecări din Bulevardul Muncii: 14:10 / 15:55 / 17:55

Plecări din Mănăștur: 15:00 / 17:00 / 18:55

Din cauza numărului mare de participanți, cursele vor fi suplimentate începând cu 21 decembrie: plecări suplimentare: 12:10 din B-dul Muncii și 13:05 din cartierul Mănăștur.

În acest an, tramvaiul a fost colorat și personalizat pentru copii de echipa Mazecrew, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca și CTP – Compania de Transport Public Cluj-Napoca.

„La Cluj-Napoca, Moșul se plimbă din nou cu tramvaiul. Copiii, alături de cei dragi, sunt așteptați să se bucure de o călătorie specială, într-un decor de sărbătoare, cu zâmbete, colinde și cadouri. Călătoriile sunt gratuite, iar Moșul vă așteaptă cu daruri, așa că, dragi copii, nu ratați întâlnirea cu el!”, a transmis primarul Emil Boc, pe Facebook.

Accesul în Tramvaiul lui Moș Crăciun este gratuit.

„Atmosfera festivă este întreținută de colinde, daruri și zâmbete”, au transmis cei de la CTP Cluj.

În București, pe linia 1, circulă Tramvaiul Colindelor.

