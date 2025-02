Anna Nicolaou (New York)

Spotify va percepe 18 dolari pe lună pentru noul serviciu și îl va lansa la sfârșitul acestui an, după ce a încheiat noi acorduri de licențiere cu Universal Music și Warner Music pentru a permite includerea în abonament a melodiilor protejate de drepturi de autor ale unor artiști precum Kendrick Lamar și Taylor Swift. Spotify nu a anunțat un nou acord cu Sony Music, a treia mare casă de discuri și casa unor vedete precum Beyoncé.

Noul abonament ar putea apărea abia în toamnă, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile. Abonamentul, denumit „Music Pro”, va oferi trei caracteristici principale pentru a atrage abonații: sunet de calitate superioară, acces anticipat la bilete la concerte și funcționalitate sporită, cum ar fi opțiunea „DJ” pentru streaming.

Funcția de ticketing face parte dintr-un efort al industriei muzicale de a capitaliza pe „superfani” – ascultătorii care cumpără în mod regulat produse și se înghesuie la concerte pentru vedetele lor preferate.

Principalii rivali ai Spotify, Apple Music și Amazon Music, oferă deja o calitate audio superioară „lossless” ca parte a planurilor lor de bază de streaming muzical plătit.

Spotify a prezentat propriul său produs audio de înaltă definiție încă din 2021, dar acesta a fost amânat în mod repetat. Spotify a fost foarte de succes, după ce a raportat recent primul său an complet de profitabilitate după reducerea costurilor și concedierea a mii de angajați. Acțiunile sale aproape s-au triplat în ultimul an, investitorii aplaudând rezultatele. Cu o capitalizare bursieră de 130 de miliarde de dolari, Spotify este evaluat de Wall Street la o valoare mai mare decât cea a celor trei mari case de discuri combinate. Casele de discuri au dorit să obțină mai mulți bani de la Spotify în cele mai recente acorduri.

Recomandări Strategia elaborată sub coordonarea lui Călin Georgescu prin care România se angaja să susțină „aspirațiile europene și euroatlantice” ale Ucrainei

La începutul acestei luni, directorul executiv Daniel Ek și-a prezentat planurile pentru un nou nivel de abonament în timpul unui apel privind rezultatele. „Următoarea versiune a industriei muzicale, cred eu, este una în care vom adapta experiența Spotify la toate aceste subgrupuri diferite”, a spus el. „Ne mutăm de la această dimensiune unică la un nivel mult mai specializat, pe măsură ce baza de consumatori crește la sute de milioane.”

Ca parte a acordurilor convenite cu Universal și Warner, Spotify va adăuga, de asemenea, mai multe videoclipuri muzicale profesionale pe platforma sa, încercând să concureze cu YouTube, TikTok și alții. Analiștii Deutsche Bank au prezis că acest nivel superpremium „ar putea conduce la următoarea etapă de creștere a veniturilor” pentru Spotify. Dar Midia Research a oferit un punct de vedere mai sceptic. „Ai putea susține că un nivel superfan este o inovație disruptivă, dar acest lucru va depinde de faptul dacă într-adevăr împinge limitele a ceea ce este streamingul”, a scris analistul Mark Mulligan. „În caz contrar, ar putea fi la fel de disruptiv ca și faptul că operatorii de telefonie mobilă au planuri premium pentru consumatorii cu cheltuieli mai mari.”

Recomandări Laura Vicol și Vladimir Ciorbă scapă de arestul preventiv și au fost puși în libertate, în dosarul Nordis

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește-ne pe Google News