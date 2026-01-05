Norocosul câștigător a ghicit combinația 5+1 și a câștigat suma de 669.842,80 euro, relatează ziarul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Biletul câștigător l-a achiziționat, ca de obicei, de la același punct de vânzare din Split, jucând întotdeauna aceleași numere, alese după datele de naștere ale membrilor familiei. De data aceasta, ele i-au adus noroc.

El recunoaște că acesta este primul său premiu important și a aflat despre câștig prin teletext. Emoția a fost atât de mare încât, spune el, nu a reușit să doarmă toată noaptea. Vestea cea bună a împărtășit-o imediat cu familia și rudele.

De asemenea, un bărbat care a jucat la loto doar de trei ori în 2025 a câștigat marele premiu. Un jucător la loto din Westmeath, Irlanda, a câștigat jackpotul de 6.241.505 euro la începutul lunii decembrie, cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun.

Câștigătorul și-a cumpărat biletul norocos chiar în ziua extragerii, pe 3 decembrie.





