„Nu știu nimic despre România, dar hai să încercăm”

Videoclipul publicat pe Facebook de The Vulgar Chef a strâns peste 1,7 milioane de vizualizări, mai mult de 5.000 de distribuiri și aproape 3.000 de comentarii. Vloggerul începe filmarea extrem de direct. Spune clar că nu știe „nimic” despre România și nici despre mâncarea românească, dar că a găsit un restaurant românesc și a decis să comande mai multe preparate.

„O să măcelăresc numele mâncărurilor, dar o să-mi dau silința”, spune el, înainte să înceapă degustarea.

Primul fel este mămăliga cu brânză și smântână, descrisă de el ca „polenta cu brânză feta și … samantha”. Observă că mămăliga „se ascunde pe sub brânză”, dar se hotărăște să înceapă cu ciorba de perișoare.

Sarmalele, momentul care schimbă tot

Când ajunge la sarmale, vloggerul le compară cu golumpki, rulourile de varză cunoscute în alte bucătării est-europene. Observă că vin cu smântână și ardei iute, fără să știe exact ce conțin. După primele îmbucături, reacția este clară.

„Este ușor cel mai bun rulou de varză pe care l-am mâncat vreodată”, spune el.

Adaugă smântână, rupe o bucată de mămăligă și mănâncă exact în stil românesc, fără să știe că face asta. Urmează reacția care a devenit virală: „Ce? Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”

Sarmalele, mânarea specific românească, reprezintă unul dintre cele mai apreciate și consumate feluri din România dar și din din Europa de Est.

„Este o supă incredibilă”

Ciorba de perișoare l-a surprins complet. O descrie corect, ingredient cu ingredient: chiftele, morcovi, țelină, roșii, ceapă și verdeață. Momentul decisiv este însă când mușcă din ardeiul iute.

„Este incredibilă. Aș putea să stau aici și să fac doar asta”, spune el, vizibil entuziasmat.

Pentru mulți români, combinația ciorbă de perișoare și ardei iute este ceva banal. Pentru el, devine una dintre cele mai bune surprize ale mesei.

„Asta e un mic dejun foarte bun”

Ultimul preparat este mămăligă cu brânză, smântână și ou. Un preparat simplu, fără condimente complicate, lucru pe care îl remarcă imediat.

„Nu se întâmplă multe lucruri nebune în zona de gust, dar oul, brânza și mămăliga împreună sunt foarte bune”, spune vloggerul. „Este un mic dejun foarte bun.”

Mai ia o ultimă bucățică de ardei iute, repetă îmbucătura și trage concluzia finală.

„Secretul a ieșit la iveală”

Finalul videoclipului a fost cel care a declanșat valul de reacții.

„Nu știu cine mi-a ascuns mâncarea românească până acum, dar secretul a ieșit la iveală”, spune el. Apoi adaugă că în zonă mai există încă trei restaurante românești și că s-ar întoarce fără probleme chiar în același loc, pentru că meniul este foarte mare.

Sfatul lui pentru cei care îl urmăresc este simplu și direct: „Dacă aveți un restaurant românesc lângă voi, mergeți azi. Mergeți mâine. Mergeți trei zile la rând. Nu o să fiți dezamăgiți.”

The Vulgar Chef este cunoscut pe rețelele sociale pentru clipuri de degustare, rețete și reacții spontane la diferite bucătării. Publică constant materiale despre mâncare, filmate în restaurante locale din New York sau gătite acasă, într-un stil direct și lipsit de pretenții. Nu se prezintă ca un critic gastronomic, ci ca un om care mănâncă și spune exact ce gândește. Tocmai această abordare l-a ajutat să strângă sute de mii de urmăritori și milioane de vizualizări.

Iar mâncarea românească, deloc sofisticată și sau la modă, este cu totul deosebită, o surpriză totală și dorința de a reveni.

