Cum funcționează molecula CaAKG

Cercetarea, publicată în revista „Aging Cell”, a demonstrat că alfa-cetoglutaratul de calciu (CaAKG), un metabolit natural, ar putea îmbunătăți funcțiile cognitive și sprijini sănătatea creierului la vârste înaintate. Studiul s-a concentrat pe evaluarea efectului CaAKG asupra creierului afectat de Alzheimer, o boală neurodegenerativă gravă care afectează memoria și alte funcții cognitive.

Potrivit cercetătorilor, nivelurile de alfa-cetoglutarat scad pe măsură ce îmbătrânim. Prin administrarea de CaAKG, procesul de potențiere pe termen lung (LTP) – mecanism esențial pentru întărirea conexiunilor neuronale și formarea memoriei – a fost restabilit la valorile normale în modelele experimentale de Alzheimer.

„Scopul nostru a fost să vedem dacă un compus studiat inițial pentru extinderea duratei de viață sănătoase ar putea fi util și în boala Alzheimer”, a declarat dr. Sheeja Navakkode, primul autor al studiului și cercetător în cadrul Programului de Healthy Longevity Translational Research.

Efectele pozitive ale CaAKG

Pe lângă refacerea LTP, molecula a reușit să îmbunătățească comunicarea între celulele nervoase, afectată de boala Alzheimer. În plus, CaAKG a stimulat autofagia – procesul prin care celulele elimină proteinele deteriorate și își mențin sănătatea. Aceste efecte pot contribui la o îmbătrânire cognitivă mai sănătoasă.

Cercetătorii au descoperit și că această moleculă acționează asupra flexibilității neuronale, activând canale de calciu de tip L și receptori AMPA care sunt implicați în semnalizarea dintre neuroni, evitând receptorii NMDA, frecvent afectați de acumulările de amiloid în Alzheimer.

Rezultatele studiului sugerează că refacerea nivelurilor de CaAKG ar putea reprezenta o strategie geroprotectoare, orientată nu doar spre tratarea simptomelor, ci și spre procesele biologice ale îmbătrânirii. Molecula a demonstrat capacitatea de a restabili memoria asociativă, una dintre primele funcții afectate în Alzheimer, și de a sprijini forme mai complexe de învățare.

